Балицкий: ВС России находятся на выгодных позициях в районе Работина
- РИА Новости
Об этом рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий, передаёт ТАСС.
«В принципе, Работино — это серая зона, и наши войска спокойно удерживают позиции, с правого, с левого холма от Работина отрабатываем по противнику. Позиции имеем сегодня выгодные», — проинформировал он.
Балицкий добавил, что сейчас противник расположен в низине, а у российской армии имеется большое количество сил и средств. По его словам, когда ВСУ заходят в ложбину, то российская артиллерия эффективно отрабатывает по ним.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об улучшении позиций ВС России на Ореховском и Времевском направлениях.