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Балицкий: ВС России находятся на выгодных позициях в районе Работина

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Российская артиллерия находится на выгодных позициях и успешно работает по украинским войскам в районе населённого пункта Работино на Запорожском направлении.
Балицкий: ВС России находятся на выгодных позициях в районе Работина
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий, передаёт ТАСС.

«В принципе, Работино — это серая зона, и наши войска спокойно удерживают позиции, с правого, с левого холма от Работина отрабатываем по противнику. Позиции имеем сегодня выгодные», — проинформировал он.

Балицкий добавил, что сейчас противник расположен в низине, а у российской армии имеется большое количество сил и средств. По его словам, когда ВСУ заходят в ложбину, то российская артиллерия эффективно отрабатывает по ним.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об улучшении позиций ВС России на Ореховском и Времевском направлениях.

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