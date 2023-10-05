Балицкий: ВС России находятся на выгодных позициях в районе Работина

Российская артиллерия находится на выгодных позициях и успешно работает по украинским войскам в районе населённого пункта Работино на Запорожском направлении.

Об этом рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий, передаёт ТАСС.

«В принципе, Работино — это серая зона, и наши войска спокойно удерживают позиции, с правого, с левого холма от Работина отрабатываем по противнику. Позиции имеем сегодня выгодные», — проинформировал он.

Балицкий добавил, что сейчас противник расположен в низине, а у российской армии имеется большое количество сил и средств. По его словам, когда ВСУ заходят в ложбину, то российская артиллерия эффективно отрабатывает по ним.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об улучшении позиций ВС России на Ореховском и Времевском направлениях.