Рогов заявил об улучшении позиций ВС России на Ореховском направлении
- РИА Новости
«Были попытки наступления противника по Ореховскому направлению в районе Вербового, чтобы прорваться к Новопрокоповке, но в это время произошла наша контратака в районе Работина. Есть определённые успехи, на несколько сот метров наши продвинулись», — сказал он ТАСС.
По его словам, ВСУ пытались атаковать ночью и рано утром.
Рогов также отметил, что есть улучшения и на Времевском направлении. Российские бойцы в результате боёв в районе Урожайного продвинулись на несколько сотен метров.
«Можно говорить о расширении подконтрольной нам территории и серой зоны и на Ореховском, и на Времевском направлениях», — отметил он.
Ранее сообщалось, что российские военные пресекли наступательные действия семи групп пехоты украинских войск на Южно-Донецком направлении.