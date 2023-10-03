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Рогов заявил об улучшении позиций ВС России на Ореховском направлении

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об улучшении позиций ВС России на Ореховском и Времевском направлениях.
Рогов заявил об улучшении позиций ВС России на Ореховском направлении
  • РИА Новости

«Были попытки наступления противника по Ореховскому направлению в районе Вербового, чтобы прорваться к Новопрокоповке, но в это время произошла наша контратака в районе Работина. Есть определённые успехи, на несколько сот метров наши продвинулись», — сказал он ТАСС.

По его словам, ВСУ пытались атаковать ночью и рано утром.

Рогов также отметил, что есть улучшения и на Времевском направлении. Российские бойцы в результате боёв в районе Урожайного продвинулись на несколько сотен метров.

«Можно говорить о расширении подконтрольной нам территории и серой зоны и на Ореховском, и на Времевском направлениях», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские военные пресекли наступательные действия семи групп пехоты украинских войск на Южно-Донецком направлении.

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