Российские военные пресекли наступательные действия семи групп пехоты украинских войск на Южно-Донецком направлении.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов.

Отмечается, что огнём артиллерии был поражен пункт временной дислокации 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского.

Кроме того, были поражены склад боеприпасов и пикап с боевиками 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.

Ранее ВС России поразили узел связи бригады ВСУ в ЛНР.

Также ВС России уничтожили склады ВСУ на аэродроме в Кривом Роге.