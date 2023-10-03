ВС России пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении
Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов.
Отмечается, что огнём артиллерии был поражен пункт временной дислокации 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского.
Кроме того, были поражены склад боеприпасов и пикап с боевиками 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.
Ранее ВС России поразили узел связи бригады ВСУ в ЛНР.
Также ВС России уничтожили склады ВСУ на аэродроме в Кривом Роге.