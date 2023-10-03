Узнать больше

ВС России пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Короткая ссылка
Российские военные пресекли наступательные действия семи групп пехоты украинских войск на Южно-Донецком направлении.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов.

Отмечается, что огнём артиллерии был поражен пункт временной дислокации 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского.

Кроме того, были поражены склад боеприпасов и пикап с боевиками 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.

Ранее ВС России поразили узел связи бригады ВСУ в ЛНР.

Также ВС России уничтожили склады ВСУ на аэродроме в Кривом Роге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить