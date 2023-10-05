Уничтожены артиллерийские установки CAESAR и М777: российские войска нанесли огневое поражение бригаде ВСУ в Работине

В районе населённого пункта Работино нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки на Запорожском направлении уничтожены более 35 бойцов украинской армии, поражены две самоходные артиллерийские установки CAESAR производства Франции, артиллерийская система М777 производства США и другая военная техника. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о занятии российскими войсками выгодных позиций возле Работина.

Подразделения российской группировки войск, авиация и артиллерия нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино (Запорожская область). Это следует из сводки Минобороны РФ.

Всего в течение прошедших суток на Запорожском направлении были уничтожены более 35 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены две самоходные артиллерийские установки CAESAR производства Франции, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские войска заняли выгодные позиции в районе Работина, с которых могут вести огонь по позициям украинских военных.

«Работино — это серая зона, я думаю, вам это известно. Наши войска спокойно удерживают с правого, с левого холма от Работина. Отрабатываем по противнику», — цитирует его РИА Новости.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Днепр»

Ситуация на других участках фронта

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки украинских подразделений возле н. п. Красногоровка и Первомайское (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ вблизи Новомихайловки (ДНР).

Потери противника за сутки составили до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, а также 14-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новосёловское (ЛНР), Тимковка и Синьковка (Харьковская область).

Потери противника — до 170 человек убитыми и ранеными, а также четыре пикапа, две гаубицы М109 Paladin и орудие Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, живой силе и технике украинских войск нанесено огневое поражение в районах н. п. Кузьмино (ЛНР), Торское и Григоровка (ДНР).

Потери противника — до 80 бойцов убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам 58-й и 72-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Урожайное, Никольское, Новомихайловка (ДНР). Также была отражена атака 128-й бригады территориальной обороны около н. п. Приютное (Запорожская область).

Потери противника — более 80 бойцов, а также два автомобиля и самоходная пушка «Пион».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля.

Кроме того, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах. Возле Богдановки (Кировоградская область) уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и авиационная управляемая бомба JDAM. Также уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов.