Уничтожены артиллерийские установки CAESAR и М777: российские войска нанесли огневое поражение бригаде ВСУ в Работине
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Подразделения российской группировки войск, авиация и артиллерия нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино (Запорожская область). Это следует из сводки Минобороны РФ.
Всего в течение прошедших суток на Запорожском направлении были уничтожены более 35 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены две самоходные артиллерийские установки CAESAR производства Франции, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».
Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские войска заняли выгодные позиции в районе Работина, с которых могут вести огонь по позициям украинских военных.
«Работино — это серая зона, я думаю, вам это известно. Наши войска спокойно удерживают с правого, с левого холма от Работина. Отрабатываем по противнику», — цитирует его РИА Новости.
- Заявление начальника пресс-центра группировки «Днепр»
Ситуация на других участках фронта
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки украинских подразделений возле н. п. Красногоровка и Первомайское (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ вблизи Новомихайловки (ДНР).
Потери противника за сутки составили до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-20.
На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, а также 14-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новосёловское (ЛНР), Тимковка и Синьковка (Харьковская область).
Потери противника — до 170 человек убитыми и ранеными, а также четыре пикапа, две гаубицы М109 Paladin и орудие Д-30.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, живой силе и технике украинских войск нанесено огневое поражение в районах н. п. Кузьмино (ЛНР), Торское и Григоровка (ДНР).
Потери противника — до 80 бойцов убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам 58-й и 72-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Урожайное, Никольское, Новомихайловка (ДНР). Также была отражена атака 128-й бригады территориальной обороны около н. п. Приютное (Запорожская область).
Потери противника — более 80 бойцов, а также два автомобиля и самоходная пушка «Пион».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля.
Кроме того, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах. Возле Богдановки (Кировоградская область) уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и авиационная управляемая бомба JDAM. Также уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов.Также на russian.rt.com Кадры уничтожения боевиков FPV-дронами на Артёмовском направлении