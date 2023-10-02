В ходе боёв на Купянском направлении: в группировке «Запад» заявили об авиаударе по пунктам временной дислокации ВСУ

Оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» нанесла авиаудар по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ на Купянском направлении. Военнослужащие группировки также сорвали попытку ротации подразделений одной из бригад ВСУ. Наряду с этим в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено несколько артиллерийских расчётов противника.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что авиация нанесла удар по ряду объектов ВСУ на Купянском направлении.

«Оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 25-й воздушно-десантной и 43-й механизированной бригад в районах н. п. Берестовое, Копанки», — заявил он.

Кроме этого, артиллерия группировки сорвала попытку ротации подразделений 32-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Степовой Новосёловки.

Как рассказал Зыбинский, наряду с этим в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 152-миллиметровую буксируемую гаубицу «Мста-Б» и артиллерийское орудие американского производства M777.

«Общие потери противника составили до двух взводов живой силы, один миномёт, один беспилотный летательный аппарат», — уточнил Зыбинский.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что военные отразили восемь атак украинских штурмовых групп на Артёмовском и Авдеевском направлениях.

«Потери противника составили: более 300 военнослужащих, САУ Krab, орудие Д-20, два танка, БМП, две боевые машины зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», станция радиоэлектронной разведки, а также семь автомобилей и восемь беспилотных летательных аппаратов», — пояснил он.

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Кроме того, авиация уничтожила ангар с военной техникой и пункт временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Новомихайловке и Авдеевке.

В дополнение к этому ракетные войска и артиллерия нанесли удары по трём украинским складам боеприпасов в Красногоровке, Белогоровке и Краматорске, а также по живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.

Экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразили опорный пункт 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнекаменское в ДНР.

В Минобороны также заявили, что артиллерийские расчёты 57-мм автоматических зенитных орудий С-60 группировки «Запад» разгромили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении.

Как следует из сообщения ведомства, расчёт получил координаты цели вечером, после чего разведка с помощью беспилотника зафиксировала замаскированные опорные пункты противника, передав координаты артиллеристам.

«Они тут же выдвинулись на огневой рубеж для уничтожения целей по полученным разведданным. Бойцы сработали быстро и слаженно. Стреляли снарядами калибра 57 мм на дальность 6,5 км, за 30 секунд уничтожив цель», — заявили в ведомстве.

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«Сейчас работали по блиндажу противника с противотанковой установки, отработали ровно по цели, цель поражена. Цель — блиндаж, скопление живой силы, была ротация, засекли движение — и отработали», — приводит агентство слова командира расчёта 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Кот.

Он уточнил, что противник производит замену личного состава на позициях вне зависимости от времени суток, а маршрут следования происходит по окопам, выкопанным вдоль линии фронта.

«Работа по времени занимает от начала установки до отстрела не более полутора минут», — заключил военный.