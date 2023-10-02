В ходе боёв на Купянском направлении: в группировке «Запад» заявили об авиаударе по пунктам временной дислокации ВСУ
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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что авиация нанесла удар по ряду объектов ВСУ на Купянском направлении.
«Оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 25-й воздушно-десантной и 43-й механизированной бригад в районах н. п. Берестовое, Копанки», — заявил он.
Кроме этого, артиллерия группировки сорвала попытку ротации подразделений 32-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Степовой Новосёловки.
Как рассказал Зыбинский, наряду с этим в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 152-миллиметровую буксируемую гаубицу «Мста-Б» и артиллерийское орудие американского производства M777.
«Общие потери противника составили до двух взводов живой силы, один миномёт, один беспилотный летательный аппарат», — уточнил Зыбинский.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что военные отразили восемь атак украинских штурмовых групп на Артёмовском и Авдеевском направлениях.
«Потери противника составили: более 300 военнослужащих, САУ Krab, орудие Д-20, два танка, БМП, две боевые машины зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», станция радиоэлектронной разведки, а также семь автомобилей и восемь беспилотных летательных аппаратов», — пояснил он.Также на russian.rt.com Российские военные взяли в плен под Артёмовском две группы солдат ВСУ
Кроме того, авиация уничтожила ангар с военной техникой и пункт временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Новомихайловке и Авдеевке.
В дополнение к этому ракетные войска и артиллерия нанесли удары по трём украинским складам боеприпасов в Красногоровке, Белогоровке и Краматорске, а также по живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.
Экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразили опорный пункт 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнекаменское в ДНР.
В Минобороны также заявили, что артиллерийские расчёты 57-мм автоматических зенитных орудий С-60 группировки «Запад» разгромили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении.
Как следует из сообщения ведомства, расчёт получил координаты цели вечером, после чего разведка с помощью беспилотника зафиксировала замаскированные опорные пункты противника, передав координаты артиллеристам.
«Они тут же выдвинулись на огневой рубеж для уничтожения целей по полученным разведданным. Бойцы сработали быстро и слаженно. Стреляли снарядами калибра 57 мм на дальность 6,5 км, за 30 секунд уничтожив цель», — заявили в ведомстве.
Российские военнослужащие также рассказали об уничтожении двух смен личного состава ВСУ при их ротации в Харьковской области. Подробности со ссылкой на военных сообщило РИА Новости.
«Сейчас работали по блиндажу противника с противотанковой установки, отработали ровно по цели, цель поражена. Цель — блиндаж, скопление живой силы, была ротация, засекли движение — и отработали», — приводит агентство слова командира расчёта 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Кот.
Он уточнил, что противник производит замену личного состава на позициях вне зависимости от времени суток, а маршрут следования происходит по окопам, выкопанным вдоль линии фронта.
«Работа по времени занимает от начала установки до отстрела не более полутора минут», — заключил военный.