Полковник Тольке: ВС России эффективно адаптировались к конфликту
- РИА Новости
По его словам, когда в Москве поняли, что конфликт затягивается, то оперативно нарастили производство вооружений в стране.
«Они просто смогли производить больше в своей собственной стране», — добавил он.
Тольке подчеркнул, что благодаря интенсивному производству российские войска имеют всё необходимое для продолжения спецоперации.
Ранее Минобороны России заявило, что российская авиация за неделю уничтожила пять украинских боевых самолётов.