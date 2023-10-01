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Полковник Тольке: ВС России эффективно адаптировались к конфликту

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Российские военнослужащие смогли успешно адаптироваться к обстановке на передовой. Об этом сообщил немецкий полковник Йорг Тольке на YouTube-канале бундесвера.
Полковник Тольке: ВС России эффективно адаптировались к конфликту
  • РИА Новости

По его словам, когда в Москве поняли, что конфликт затягивается, то оперативно нарастили производство вооружений в стране.

«Они просто смогли производить больше в своей собственной стране», — добавил он.

Тольке подчеркнул, что благодаря интенсивному производству российские войска имеют всё необходимое для продолжения спецоперации.

Ранее Минобороны России заявило, что российская авиация за неделю уничтожила пять украинских боевых самолётов.

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