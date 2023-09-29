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ВКС России за неделю уничтожили пять украинских боевых самолётов

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Воздушно-космические силы России за неделю уничтожили пять боевых самолётов украинских воздушных сил, заявило российское Министерство обороны.
ВКС России за неделю уничтожили пять украинских боевых самолётов
  • РИА Новости

«Воздушно-космическими силами России за неделю уничтожены пять боевых самолётов Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Так, в районе Торецкого в ДНР был сбит украинский штурмовик Су-25.

На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области были уничтожены ещё два поставленных из Польши истребителя МиГ-29, которые модернизировали для применения западного ракетного вооружения.

Кроме того, силы ПВО в районе Клещеевки в ДНР сбили вертолёт.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отмечал, что украинские войска не нуждаются в истребителях Mirage французского производства и других устаревших западных самолётах.

По его словам, Киев хотел бы получить от Вашингтона истребители пятого поколения F-35.

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