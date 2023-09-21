Спикер ВВС Украины: ВСУ не нужны устаревшие самолёты Mirage

Украинские войска не нуждаются в истребителях Mirage французского производства и других устаревших западных самолётах.

Такое заявление сделал представитель ВВС Украины Юрий Игнат, передаёт ТАСС.

По его словам, Киеву важна любая помощь от партнёров, однако не в виде Mirage 2000, и украинские власти об этом говорили не единожды. Также Игнат сообщил, что Украине не нужен и американский штурмовик А-10, так как его уничтожат средства противовоздушной обороны.

«Не можем мы сейчас себе позволить брать что угодно из авиационного парка. Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», — добавил спикер.

Ранее Игнат заявил, что Киев хотел бы получить от Вашингтона истребители пятого поколения F-35.