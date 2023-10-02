Авиация группировки «Юг» уничтожила ангар с военной техникой ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что российские военные уничтожили ангар с военной техникой Вооружённых сил Украины на Донецком направлении.

Об этом информирует ТАСС. «Оперативно-тактической авиацией группировки уничтожен ангар с военной техникой, армейской авиацией», — говорится в сообщении. Отмечается, что было нанесено поражение пункту временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Новомихайловке и Авдеевке. Ранее ВС России отразили четыре атаки ВСУ в районе Приютного. Также ВС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.