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Авиация группировки «Юг» уничтожила ангар с военной техникой ВСУ

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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что российские военные уничтожили ангар с военной техникой Вооружённых сил Украины на Донецком направлении.

Об этом информирует ТАСС.

«Оперативно-тактической авиацией группировки уничтожен ангар с военной техникой, армейской авиацией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что было нанесено поражение пункту временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Новомихайловке и Авдеевке.

Ранее ВС России отразили четыре атаки ВСУ в районе Приютного.

Также ВС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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