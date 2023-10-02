Российские войска отразили восемь атак штурмовиков ВСУ в ДНР

Войска группировки «Юг» отразили восемь атак штурмовиков ВСУ на Артёмовском и Авдеевском направлениях.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

Отмечается, что потери противника составили более 300 военнослужащих.

Кроме того, были уничтожены САУ «Краб», орудие Д-20, два танка, БМП, две боевые машины ЗРК «Стрела-10», станция радиоэлектронной разведки, а также семь автомобилей и восемь БПЛА.

Ранее российские военные взяли в плен под Артёмовском две группы солдат ВСУ.

Также ВС России поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР и Запорожской области.