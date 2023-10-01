ВС России поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР и Запорожской области

Российские войска поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР и Запорожской области.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как отмечается в сводке ведомства, ВС России поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад украинской армии в районе Авдеевки, а также поражена живая сила и техника 38-й украинской бригады морской пехоты на станции погрузки в районе Украинки Запорожской области.

30 сентября Военная хроника сообщила о мощном ракетном ударе по Запорожью.