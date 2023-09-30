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Военная хроника сообщила о мощном ракетном ударе по Запорожью

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По военным объектам в городе Запорожье наносятся удары, предположительно, сверхзвуковыми ракетами, сообщает Военная хроника со ссылкой на украинские мониторинговые каналы.
Военная хроника сообщила о мощном ракетном ударе по Запорожью
  • РИА Новости

«По данным украинских мониторинговых каналов, по объектам ВСУ в городе, находящимся в 40 км к западу от основного участка наступления ВСУ, наносятся удары, предположительно, неустановленными сверхзвуковыми ракетами», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, зафиксировано по меньшей мере два мощных взрыва.

Предположительно, применяются ОТРК «Искандер» по местам ремонта военной техники и хранения боеприпасов.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщало о звуках взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

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