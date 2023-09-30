Военная хроника сообщила о мощном ракетном ударе по Запорожью
- РИА Новости
«По данным украинских мониторинговых каналов, по объектам ВСУ в городе, находящимся в 40 км к западу от основного участка наступления ВСУ, наносятся удары, предположительно, неустановленными сверхзвуковыми ракетами», — говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, зафиксировано по меньшей мере два мощных взрыва.
Предположительно, применяются ОТРК «Искандер» по местам ремонта военной техники и хранения боеприпасов.
Ранее украинское издание «Общественное» сообщало о звуках взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье.