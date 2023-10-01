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Российские военные взяли в плен под Артёмовском две группы солдат ВСУ

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Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артёмовском в ДНР две группы мобилизованных украинских военнослужащих.
Российские военные взяли в плен под Артёмовском две группы солдат ВСУ
  • РИА Новости

Об этом рассказал разведчик ВС России, который выполняет боевые задачи на данном участке фронта.

«На позициях северо-западнее Артёмовска взяли в плен две группы противника, все мобилизованные», — сообщил он РИА Новости.

По словам военного, в плену оказались бойцы 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад украинских войск.

Ранее журналист из США Клейтон Моррис поразился видеоролику, на кадрах которого украинские военнослужащие массово сдаются в плен.

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