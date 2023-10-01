Российские военные взяли в плен под Артёмовском две группы солдат ВСУ
- РИА Новости
Об этом рассказал разведчик ВС России, который выполняет боевые задачи на данном участке фронта.
«На позициях северо-западнее Артёмовска взяли в плен две группы противника, все мобилизованные», — сообщил он РИА Новости.
По словам военного, в плену оказались бойцы 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад украинских войск.
Ранее журналист из США Клейтон Моррис поразился видеоролику, на кадрах которого украинские военнослужащие массово сдаются в плен.