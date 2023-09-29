Журналист из США Клейтон Моррис поразился видеоролику, на котором украинские военнослужащие массово сдаются в плен.

В программе YouTube-канала Redacted ведущие отметили, что командование ВСУ может убить за отказ идти в бой, при этом Россия должным образом обращается с пленными. По словам журналиста, именно по этой причине бойцы украинской армии массово сдаются.

«Украинские военные складывают оружие и сдаются российским войскам. Это невероятно — правда, западные СМИ не захотят, чтобы вы увидели это», — добавил Моррис.

Журналист подчеркнул, что это происходит на фоне дефицита живой силы в ВСУ, поэтому Киев начинает призывать даже женщин.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что солдаты ВСУ массово сдаются в плен на Ореховском направлении в Запорожской области.