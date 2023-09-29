Рогов заявил, что военные ВСУ массово сдаются в плен на Ореховском направлении
- globallookpress.com
Его слова приводит РИА Новости.
«Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно — на Ореховском направлении Запорожского фронта», — сказал он.
Рогов назвал это феноменом украинского контрнаступления, когда наступающие солдаты добровольно переходят на российскую сторону.
Он добавил, что в среднем в плен ежедневно сдаются от двух до пяти солдат ВСУ.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что двое военнослужащих ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским войскам.