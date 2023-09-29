Узнать больше

Рогов заявил, что военные ВСУ массово сдаются в плен на Ореховском направлении

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины массово сдаются в плен на Ореховском направлении в Запорожской области.
Рогов заявил, что военные ВСУ массово сдаются в плен на Ореховском направлении
  • globallookpress.com

Его слова приводит РИА Новости.

«Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно — на Ореховском направлении Запорожского фронта», — сказал он.

Рогов назвал это феноменом украинского контрнаступления, когда наступающие солдаты добровольно переходят на российскую сторону.

Он добавил, что в среднем в плен ежедневно сдаются от двух до пяти солдат ВСУ.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что двое военнослужащих ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским войскам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить