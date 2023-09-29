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Марочко: военные ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен

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Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что двое военнослужащих Вооружённых сил Украины застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским войскам.
Марочко: военные ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен
  • AP

Его слова приводит РИА Новости.

Марочко рассказал, что в районе населённого пункта Новосёловское в Луганской Народной Республике ВС России нанесли огневое поражение ВСУ, в результате чего большая часть украинских военных была ликвидирована.

«При захвате украинских позиций были обнаружены трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами», — констатировал он.

В июле военкор RT Мурад Газдиев показал, как российские десантники вынудили украинских бойцов сдаться, при этом ВСУ пытались помешать им, начав обстрел «своих же».

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