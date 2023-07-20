Военкор RT показал кадры сдачи в плен украинских бойцов и их обстрела своими же

Военкор RT Мурад Газдиев показал, как российские десантники вынудили украинских бойцов сдаться, при этом ВСУ пытались помешать им, начав обстрел «своих же».

Как отметил Газдиев, российские бойцы отбили один из передовых окопов, захваченных ВСУ. Его диаметр — 15—20 м.

«Разведывательный отряд 76-й десантно-штурмовой дивизии принялся за работу. Он быстро загнал украинских бойцов в укрытие, а потом забросал их гранатами. Противник оказался сломлен. Мы наблюдали за тем, как выжившие бойцы сдавались, по очереди выбираясь из окопа с поднятыми руками. Всех их взяли в плен. Однако в воздухе был не только наш беспилотник. Украинские командиры, видя, что их бойцы сдаются, должно быть, приказали открыть огонь по собственным людям. И такое происходит не впервые», — отметил военкор RT, комментируя кадры, снятые на беспилотник.

Ранее военкор RT Влад Андрица рассказал, что в Марьинке боевики ВСУ прячутся в мусоре, подвалах и так называемых норах — это узкий лаз в пространство, спрятанное под руинами.