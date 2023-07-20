Военкор RT показал кадры сдачи в плен украинских бойцов и их обстрела своими же
Как отметил Газдиев, российские бойцы отбили один из передовых окопов, захваченных ВСУ. Его диаметр — 15—20 м.
«Разведывательный отряд 76-й десантно-штурмовой дивизии принялся за работу. Он быстро загнал украинских бойцов в укрытие, а потом забросал их гранатами. Противник оказался сломлен. Мы наблюдали за тем, как выжившие бойцы сдавались, по очереди выбираясь из окопа с поднятыми руками. Всех их взяли в плен. Однако в воздухе был не только наш беспилотник. Украинские командиры, видя, что их бойцы сдаются, должно быть, приказали открыть огонь по собственным людям. И такое происходит не впервые», — отметил военкор RT, комментируя кадры, снятые на беспилотник.
Ранее военкор RT Влад Андрица рассказал, что в Марьинке боевики ВСУ прячутся в мусоре, подвалах и так называемых норах — это узкий лаз в пространство, спрятанное под руинами.