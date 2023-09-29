Ударом высокоточного оружия: МО РФ сообщило об уничтожении пункта управления формирования «Иностранный легион»

В период с 24 по 29 сентября в результате групповых ударов высокоточным оружием ВС РФ уничтожены пункт управления формирования «Иностранный легион» и два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ. Также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях. В общей сложности в течение недели потери ВСУ в зоне СВО составили до 3360 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Министерство обороны РФ отчиталось о действиях Вооружённых сил РФ в зоне СВО в период с 24 по 29 сентября.

За этот временной отрезок было нанесено девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами. Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наёмников.

«В результате ударов уничтожены пункт управления формирования «Иностранный легион», два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях», — говорится в сообщении.

ВКС России за неделю уничтожили пять боевых самолётов Воздушных сил Украины: штурмовик Су-25 и четыре истребителя Миг-29, в том числе две единицы, поставленные из Польши и модернизированные для применения западного ракетного вооружения.

Средствами ПВО в течение недели перехвачено 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха», управляемая авиационная бомба JDAM, а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 185 украинских беспилотников. Также был сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.

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Донецкое направление

В течение недели украинские войска предпринимали попытки ведения наступательных действий в районах Артёмовска, Авдеевки и Марьинки (ДНР). Подразделениями Южной группировки российских войск была отражена 31 атака ВСУ.

Потери противника составили более 1760 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 40 танков и других боевых бронированных машин, а также 70 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 13 орудий полевой артиллерии и две реактивные системы залпового огня «Град».

Ударами штурмовой авиации уничтожено два склада боеприпасов возле Звановки и Зари (ДНР).

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«С целью восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов населённых пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики командование ВСУ было вынужденно перебросить с других направлений подразделения 33, 67 и 110-й механизированных бригад», — отметили в МО РФ.

Запорожское направление

На Запорожском направлении подразделения российских войск отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ возле населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

«Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населённого пункта Работино Запорожской области в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесённых потерь», — подчеркнули в ведомстве.

В районах населённых пунктов Малая Токмачка, Орехов и Новоданиловка Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21, 23 и 118-й механизированных бригад ВСУ.

В ходе боёв потери противника составили более 330 бойцов, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

Южно-Донецкое направление

На Южно-Донецком направлении российские подразделения отразили четыре атаки подразделений 127-й бригады территориальной обороны вблизи населённого пункта Приютное Запорожской области.

При этом ударами авиации и огнём артиллерии в течение недели наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

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Потери противника составили свыше 750 человек убитыми и ранеными, 22 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии. Возле Марфополя уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Купянское направление

На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск наносили поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14, 43 и 92-й механизированных бригад ВСУ возле населённых пунктов Синьковка, Песчаное, Чернещина и Новолюбовка Харьковской области.

Потери противника составили более 210 боевиков, пять боевых бронированных машин, 30 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии. Также в Харьковской области было уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении войска киевского режима силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

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Подразделения группировки войск «Центр», в том числе благодаря ударам авиации, огню артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, отразили 12 атак ВСУ.

Потери противника составили более 360 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 12 орудий.

Херсонское направление





По данным МО РФ, российские войска основные усилия сосредоточили на Херсонском направлении — на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра.

В результате была пресечена деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

За неделю уничтожены до 250 бойцов украинской армии, 16 боевых бронированных машин и 42 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражено семь орудий полевой артиллерии.