Минобороны: ВС России уничтожили пункт управления «Иностранного легиона»

Российские войска уничтожили пункт управления «Иностранного легиона» в ходе спецоперации на Украине.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Кроме того, уничтожены два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами.

Отмечается также, что нарушены поставки иностранных вооружений и материально-техническое обеспечение ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях.

По информации оборонного ведомства, всего Вооружённые силы России 24—29 сентября нанесли девять групповых ударов по инфраструктуре украинской армии.