Минобороны: ВС России уничтожили пункт управления «Иностранного легиона»
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Кроме того, уничтожены два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами.
Отмечается также, что нарушены поставки иностранных вооружений и материально-техническое обеспечение ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях.
По информации оборонного ведомства, всего Вооружённые силы России 24—29 сентября нанесли девять групповых ударов по инфраструктуре украинской армии.