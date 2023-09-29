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Минобороны: ВС России уничтожили пункт управления «Иностранного легиона»

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Российские войска уничтожили пункт управления «Иностранного легиона» в ходе спецоперации на Украине.
Минобороны: ВС России уничтожили пункт управления «Иностранного легиона»
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России. 

Кроме того, уничтожены два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами.

Отмечается также, что нарушены поставки иностранных вооружений и материально-техническое обеспечение ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях. 

По информации оборонного ведомства, всего Вооружённые силы России 24—29 сентября нанесли девять групповых ударов по инфраструктуре украинской армии.

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