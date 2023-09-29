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ВСУ перебросили на Донецкое направление три подразделения для восполнения потерь

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Вооружённые силы Украины перебросили на Донецкое направление три подразделения, чтобы восполнить потери.
ВСУ перебросили на Донецкое направление три подразделения для восполнения потерь
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Командование ВСУ было вынуждено перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад», — говорится в сводке.

В ведомстве уточнили, что украинская армия понесла потери в ходе провальных попыток штурма Клещеевки и Андреевки в Донецкой Народной Республике.

Ранее стало известно, что потери ВСУ на Донецком направлении за неделю составили более 1760 военнослужащих.

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