«Социальные гарантии должны быть абсолютно одинаковыми»: Путин выступил за равный статус всех участников СВО

Владимир Путин на встрече с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым подчеркнул, что социальные гарантии для всех участников специальной военной операции на Украине должны быть абсолютно одинаковыми. По словам президента, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество. Кроме того, глава государства поручил Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений. Как отметили в Кремле, бывший начальник штаба Группы Вагнера уже работает в Минобороны РФ.

Социальные гарантии для всех участников специальной военной операции на Украине должны быть одинаковыми. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и бывшим начальником штаба Группы Вагнера Андреем Трошевым.

«У нас создан фонд «Защитники Отечества», и я много раз говорил и хочу ещё раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество.

Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» был создан по инициативе Владимира Путина в 2023 году. Во всех регионах РФ открыты отделения фонда, которые оказывают содействие участникам спецоперации и их семьям в решении возникающих вопросов, в том числе в части восстановления документов, организации профессиональной переподготовки и последующего трудоустройства.

Также по теме Ангел на передовой: герой СВО из Челябинска набирает добровольцев в свой батальон Многим в Донбассе знакомо имя героя СВО Юрия Гагарина с позывным Ангел. Человек, который во время освобождения Мариуполя спас почти...

На прошлой неделе правительство РФ утвердило правила закупки лекарств и медицинских изделий фондом «Защитники Отечества» для участников СВО. Постановление о правилах ведения единой базы данных о таких закупках подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Такой информационный ресурс существенно упростит сам процесс, что позволит обеспечить ветеранов — участников специальной военной операции необходимыми товарами, в том числе средствами реабилитации», — говорил он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооружённых сил 20 сентября.

Кроме того, из резервного фонда кабмина на предоставление гранта фонду направлено свыше 5 млрд рублей. Эти средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.

«Таким людям оказывается помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов, а также по юридическим вопросам. Кроме того, для ветеранов предусмотрено обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды», — отметили в кабмине.

Также на russian.rt.com «Справедливость восторжествовала»: суд защитил право матери погибшего участника СВО на компенсацию

Добровольческие подразделения

Также Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба Группы Вагнера Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего в зоне СВО.

«Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», — подчеркнул российский лидер.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости добавил, что Трошев уже работает в Минобороны РФ.

Напомним, что в июне министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих формирований в составе объединённой группировки войск.

«Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны Российской Федерации. Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», — отмечали в Минобороны РФ.

Как пояснял статс-секретарь — заместитель главы оборонного ведомства Николай Панков, такие меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения вооружённых сил и в их составе добровольческих отрядов.

В августе Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании добровольцев, участвующих в СВО. Теперь им предоставлены страховые гарантии в виде компенсации в случае гибели или получения ранения. Размер выплаты при гибели добровольца составит более 3,1 млн рублей, при получении инвалидности — более 2,3 млн рублей инвалидам I группы, более 1,5 млн рублей — II группы, около 783 тыс. рублей — III группы.