«Гарантии в виде компенсации»: в России вступил в силу указ о страховании жизни и здоровья добровольцев СВО

Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании добровольцев, участвующих в СВО. Теперь им предоставлены страховые гарантии в виде компенсации в случае гибели или получения ранения. Законопроект распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Размер выплаты при гибели добровольца составит более 3,1 млн рублей, при получении инвалидности — более 2,3 млн рублей инвалидам I группы, более 1,5 млн рублей — II группы, около 783 тыс. рублей — III группы.

В четверг, 3 августа, Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан Российской Федерации, пребывающих в добровольческих формированиях».

Согласно документу, добровольцам предоставляются страховые гарантии в виде компенсации в случае гибели или смерти в течение года после ранения, получения инвалидности или ранения.

Страховая выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3 млн 131 тыс. 729 рублей 56 копеек, при получении инвалидности — более 2,3 млн рублей инвалидам I группы, более 1,5 млн рублей — инвалидам II группы, около 783 тыс. рублей — инвалидам III группы. В случае получения тяжёлого ранения или увечья размер страховой выплаты составит более 313 тыс. рублей, лёгкого ранения — около 78 тыс. рублей.

Также указывается, что размер компенсаций будет индексироваться одновременно с индексацией страховых выплат для военных.

Наряду с этим в выплате компенсаций может быть отказано, если страховой случай наступил из-за умышленного нанесения вреда своему здоровью, алкогольного или наркотического опьянения и в некоторых других случаях. Также в выплате может быть отказано в случае смерти, наступившей вследствие самоубийства.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в документе.

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Законопроект был внесён в Госдуму 19 июля. Как отмечали в рабочей группе по вопросам СВО, документ должен исправить сложности с выплатой страхового возмещения в отношении членов добровольческих объединений.

«В конце прошлого года Дума установила обязательное государственное страхование добровольцев, участвующих в СВО. Но механизм прописан не был. Добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными, хоть и воюют в одном окопе. Наш законопроект эту проблему решит. Он устанавливает основания, условия, суммы и порядок страхования добровольцев — аналогичные тем, которые действуют для других военнослужащих», — пояснял первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России», координатор рабочей группы по СВО Андрей Турчак.

Напомним, 21 ноября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам — участникам СВО. Документом предусмотрено предоставление статуса инвалида боевых действий участникам добровольческих формирований, ставшим инвалидами из-за ранений, полученных при выполнении задач в ходе СВО.

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14 апреля 2023 года глава государства подписал закон об упрощении процедуры признания военных, добровольцев, волонтёров и прочих граждан пропавшими без вести и погибшими в зоне специальной военной операции.

10 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе объединённой группировки войск подписал приказ, определяющий порядок организации их служебной деятельности.

«Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны Российской Федерации, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», — указывали в Минобороны РФ.

Как пояснял статс-секретарь — заместитель главы оборонного ведомства Николай Панков, данные меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооружённых сил и в их составе добровольческих отрядов.