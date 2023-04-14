Путин одобрил закон об упрощённом признании пропавшими без вести и погибшими в зоне СВО
Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно нормам закона, военный может быть признан пропавшим без вести в течение полугода.
При этом для выдачи справки о смерти будет достаточно заявления командира, видевшего, что его подчинённый погиб.
Действующие нормы законодательства предполагают, что солдат может быть признан умершим лишь спустя два года после окончания боевых действий, а всё это время семьи военных не могут получать положенные им по закону выплаты и льготы.
Подробнее — в материале RT.
В марте секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в Госдуму внесён законопроект об упрощённом признании погибшими и пропавшими без вести военнослужащих.