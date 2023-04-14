Путин одобрил закон об упрощённом признании пропавшими без вести и погибшими в зоне СВО

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Президент России Владимир Путин одобрил закон об упрощении процедуры признания военных пропавшими без вести и погибшими в зоне специальной военной операции.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно нормам закона, военный может быть признан пропавшим без вести в течение полугода.

При этом для выдачи справки о смерти будет достаточно заявления командира, видевшего, что его подчинённый погиб.

Действующие нормы законодательства предполагают, что солдат может быть признан умершим лишь спустя два года после окончания боевых действий, а всё это время семьи военных не могут получать положенные им по закону выплаты и льготы.

Подробнее — в материале RT.

В марте секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в Госдуму внесён законопроект об упрощённом признании погибшими и пропавшими без вести военнослужащих.

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