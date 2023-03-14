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Турчак: законопроект об упрощённом признании погибшими военнослужащих внесён в Госдуму

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В Госдуму внесён законопроект об упрощённом признании погибшими и пропавшими без вести военнослужащих, заявил руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Турчак: законопроект об упрощённом признании погибшими военнослужащих внесён в Госдуму
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Рассчитываем, что Госдума рассмотрит эти законопроекты максимально оперативно», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, сейчас для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего надо ждать два года с момента окончания боевых действий.

«Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки», — отметил он.

Турчак сообщил, что, согласно проекту, военнослужащий будет признан погибшим, если это подтвердит командир, видевший его гибель.

В том случае, если прямых свидетелей гибели нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займёт не более полугода.

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