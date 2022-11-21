Универсальное пособие для семей, акциз на сладкие напитки и статус ветерана: Путин подписал ряд федеральных законов

Владимир Путин подписал ряд законов, которые затрагивают различные сферы жизни россиян. Один из документов касается изменения бюджетного правила для нефтегазовых доходов, другой увеличит ставку налога на прибыль для экспортёров СПГ. Кроме того, с 1 января 2023 года в России вводится универсальное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, а с 1 июля устанавливается акциз на сахаросодержащие напитки. Также статусом ветерана боевых действий наделяются добровольцы, участвующие в СВО на стороне российских ВС.

В понедельник, 21 ноября, президент России Владимир Путин подписал ряд федеральных законов, в частности о едином пособии малообеспеченным семьям с детьми, налогах и специальной военной операции. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Пособие семьям

Согласно закону, с 1 января 2023 года в России вводится универсальное пособие с учётом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребёнка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.

Эта выплата будет объединять в себе семь ранее действовавших мер поддержки. Она предназначена для семей с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Размер пособия будет зависеть от дохода семьи и составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе.

«Хочу сказать, что в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей. Финансовое обеспечение этой выплаты будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Для того чтобы переход с действующих мер поддержки на единое пособие прошёл для семей максимально удобно, с учётом особенностей жизненной ситуации каждой конкретной семьи, предусмотрен переходный период», — говорил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков на совещании 22 ноября.

Налоговое бремя

Другой закон касается бюджетного правила и его изменения в 2023-2025 годах. Документом фиксируется объём базовых нефтегазовых доходов в абсолютном выражении на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4% начиная с 2026 года.

Согласно проекту бюджета предполагает, в 2023 году дополнительные нефтегазовые доходы составят 939 млрд руб.

При этом в 2023-2025 годах увеличится ставка налога на прибыль для экспортёров сжиженного природного газа с 20% до 34%, согласно закону, который вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

«Для организаций, которые осуществляют деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществили экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа, в налоговых периодах 2023-2025 годов налоговая ставка устанавливается в размере 34%», — говорится в документе.

Так, дополнительное изъятие у «Газпрома» за этот промежуток времени суммарно составит 1,8 трлн рублей.

Акциз на сладкие напитки

С 1 июля 2023 года будет введён акциз в размере 7 руб. за литр на сахаросодержащие напитки.

Подакцизными станут напитки, содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мёд и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 г на 100 мл напитка. Также данные напитки должны соответствовать ещё ряду показателей, в частности объёмная доля этилового спирта в них не должна превышать 1,2%.

Налог не затронет соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочную продукцию, кисель и напитки на растительной основе, произведённые из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки (за исключением тонизирующих и газированных напитков).

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По словам первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова, дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений акцизов на сахаросодержащие напитки ожидаются в размере около 35 млрд рублей в год.

«Люди тоже должны понимать, когда мы безгранично даём детям такие напитки, это ведёт к ожирению и к риску заболевания сахарным диабетом», — заявил RT.

Статус ветерана для участвующих в СВО добровольцев

Ещё один закон устанавливает статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции.

Также предусматривает предоставление статуса инвалида боевых действий участникам добровольческих формирований, ставших инвалидами из-за ранений, полученных при выполнении задач в ходе СВО.

Напомним, что 4 ноября глава государства подписал закон о статусе добровольческих формирований, которые содействуют ВС России, а также о статусе их участников. Согласно нему, на добровольцев распространяется статус военнослужащих по контракту с соответствующими льготами и соцгарантиями.