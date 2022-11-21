Универсальное пособие для семей, акциз на сладкие напитки и статус ветерана: Путин подписал ряд федеральных законов
- РИА Новости
- © Михаил Метцель
В понедельник, 21 ноября, президент России Владимир Путин подписал ряд федеральных законов, в частности о едином пособии малообеспеченным семьям с детьми, налогах и специальной военной операции. Документы опубликованы на портале правовой информации.
Пособие семьям
Согласно закону, с 1 января 2023 года в России вводится универсальное пособие с учётом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребёнка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.
Эта выплата будет объединять в себе семь ранее действовавших мер поддержки. Она предназначена для семей с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Размер пособия будет зависеть от дохода семьи и составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе.
«Хочу сказать, что в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей. Финансовое обеспечение этой выплаты будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Для того чтобы переход с действующих мер поддержки на единое пособие прошёл для семей максимально удобно, с учётом особенностей жизненной ситуации каждой конкретной семьи, предусмотрен переходный период», — говорил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков на совещании 22 ноября.
Налоговое бремя
Другой закон касается бюджетного правила и его изменения в 2023-2025 годах. Документом фиксируется объём базовых нефтегазовых доходов в абсолютном выражении на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4% начиная с 2026 года.
Согласно проекту бюджета предполагает, в 2023 году дополнительные нефтегазовые доходы составят 939 млрд руб.
При этом в 2023-2025 годах увеличится ставка налога на прибыль для экспортёров сжиженного природного газа с 20% до 34%, согласно закону, который вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.
«Для организаций, которые осуществляют деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществили экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа, в налоговых периодах 2023-2025 годов налоговая ставка устанавливается в размере 34%», — говорится в документе.
Так, дополнительное изъятие у «Газпрома» за этот промежуток времени суммарно составит 1,8 трлн рублей.
Акциз на сладкие напитки
С 1 июля 2023 года будет введён акциз в размере 7 руб. за литр на сахаросодержащие напитки.
Подакцизными станут напитки, содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мёд и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 г на 100 мл напитка. Также данные напитки должны соответствовать ещё ряду показателей, в частности объёмная доля этилового спирта в них не должна превышать 1,2%.
Налог не затронет соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочную продукцию, кисель и напитки на растительной основе, произведённые из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки (за исключением тонизирующих и газированных напитков).
По словам первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова, дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений акцизов на сахаросодержащие напитки ожидаются в размере около 35 млрд рублей в год.
«Люди тоже должны понимать, когда мы безгранично даём детям такие напитки, это ведёт к ожирению и к риску заболевания сахарным диабетом», — заявил RT.
Статус ветерана для участвующих в СВО добровольцев
Ещё один закон устанавливает статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции.
Также предусматривает предоставление статуса инвалида боевых действий участникам добровольческих формирований, ставших инвалидами из-за ранений, полученных при выполнении задач в ходе СВО.
Напомним, что 4 ноября глава государства подписал закон о статусе добровольческих формирований, которые содействуют ВС России, а также о статусе их участников. Согласно нему, на добровольцев распространяется статус военнослужащих по контракту с соответствующими льготами и соцгарантиями.