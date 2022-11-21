Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасли в 2023—2025 годах.

Как пишет РИА Новости, документ, в частности, предусматривает дополнительное изъятие у «Газпрома» в 2023—2025 годах по 50 миллиардов рублей в месяц, то есть суммарно 1,8 триллиона рублей.

Также закон предполагает корректировку с 1 января 2023 года налоговой ставки при расчёте НДПИ на природный газ, а не с 1 июля, как предусматривала редакция первого чтения.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году.