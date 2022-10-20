Мишустин поручил направить 1 трлн рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета в 2022 году
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году.
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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета России в 2022 году может превысить 0,9% ВВП.
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