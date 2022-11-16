В том числе на мобилизованных: Путин поддержал идею распространить льготное автокредитование на военных

Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова расширить перечень категорий возможных участников программы льготного автокредитования. Согласно инициативе ведомства, предложение планируется распространить на военнослужащих, проходящих службу по контракту или мобилизованных, а также на проживающих с ними супругов, детей и родителей. Ещё одной категорией участников станут пенсионеры, ранее проходившие службу в вооружённых силах.

Владимир Путин поддержал идею Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом президент высказался 16 ноября в ходе совещания с правительством, которое было посвящено вопросам совершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан.

В рамках совещания вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров выступил с соответствующим предложением.

«Мне кажется, это очень своевременно и найдёт отклик у наших граждан. Прошу вас поддержать наше предложение», — обратился министр к президенту, говоря о льготном автокредитовании.

Путин предложение Минпромторга поддержал. «Да, конечно, так и надо сделать», — сказал он. Глава государства также спросил, согласована ли эта инициатива с Минфином. Мантуров ответил утвердительно.

Исходя из публикации пресс-службы Минпромторга, программу льготного кредитования планируется распространить на военнослужащих, проходящих службу по контракту или мобилизованных, а также на проживающих с ними супругов, детей и родителей. Кроме того, программа распространяется на пенсионеров, ранее проходивших службу в вооружённых силах.

В рамках программы можно приобрести автомобили производства АвтоВАЗ, УАЗ и ГАЗ, а также на собранные на заводе в Тульской области модели Haval и электромобили Evolute.

Уточняется, что в действующей редакции постановления доступен кредит со скидкой 20% от стоимости автомобиля, произведённого в РФ. Для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25%.

Предложением в текущем варианте программы могут воспользоваться категории граждан, которые ранее не имели в собственности автомобиль, имеют одного и более детей, являются работниками государственных медицинских и образовательных учреждений.

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Кроме того, повышенная скидка в размере 35% действует при приобретении в кредит электромобиля, произведённого в РФ.

Говоря о текущей ситуации с обеспеченностью автомобилями, президент отметил, что личный автотранспорт нужно сделать более доступным для россиян. По его словам, тут «есть над чем работать, несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее». Глава государства затронул и вопрос ценообразования.

«Нужно смотреть на обоснованность этих цен и добиваться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей», — сказал он.

Напомним, Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного автокредитования и лизинга 14 июля. Как заявил в ходе сегодняшнего совещания Мантуров, в рамках программы суммарно реализовано уже 55 тыс. машин — с привлечением государственной поддержки в объёме 15,5 млрд рублей.

Наряду с этим Путин призвал прекратить практику превращения пенсионеров в «вечных должников» финансовых организаций. Президент отметил, что банки «легко и с удовольствием» выдают небольшие суммы кредитов заёмщикам старшего возраста, пенсионерам, поскольку у них есть постоянный и стабильный доход.

«Но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки (при всём уважении к нашим финансовым институтам) кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить», — сказал Путин.

В ходе совещания президент поддержал предложения главы Минэкономразвития Максима Решетникова, который заявил о необходимости ряда корректировок механизма внесудебного банкротства.

В частности, Решетников предложил распространить возможность внесудебного банкротства на людей, получающих пенсии и пособия. Максимальный размер долга, при котором возможна соответствующая процедура, предлагается увеличить с 500 тыс. до 1 млн рублей, а минимальную планку опустить с 50 тыс. до 25 тыс. рублей.