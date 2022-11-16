Президент России Владимир Путин призвал российские банки ответственнее подходить к потребительскому кредитованию.

Соответствующее заявление он сделал на совещании с правительством.

«Я думаю, что и финансовые учреждения, банки, имея в виду такие возможности для граждан, должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию. Мы много раз обсуждали эту тему. Надеюсь, что так оно и будет, так что для всех участников этого процесса решения будут правильные», — цитирует его РИА Новости.

Ранее руководитель компании «Кредитный брокер» Денис Кузьменко рассказал, почему банки могут отказать в выдаче потребительского кредита без очевидных причин.