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Путин призвал российские банки ответственнее подходить к потребительскому кредитованию

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Президент России Владимир Путин призвал российские банки ответственнее подходить к потребительскому кредитованию.
Путин призвал российские банки ответственнее подходить к потребительскому кредитованию
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на совещании с правительством.

«Я думаю, что и финансовые учреждения, банки, имея в виду такие возможности для граждан, должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию. Мы много раз обсуждали эту тему. Надеюсь, что так оно и будет, так что для всех участников этого процесса решения будут правильные», — цитирует его РИА Новости.

Ранее руководитель компании «Кредитный брокер» Денис Кузьменко рассказал, почему банки могут отказать в выдаче потребительского кредита без очевидных причин.

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