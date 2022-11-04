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Эксперт в области кредитования Кузьменко назвал причины отказа банка в потребительском займе

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Руководитель компании «Кредитный брокер» Денис Кузьменко рассказал, почему банки могут отказать в выдаче потребительского кредита без очевидных причин.
Эксперт в области кредитования Кузьменко назвал причины отказа банка в потребительском займе
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Gault

Как рассказал эксперт в разговоре с «Газетой.Ru», если за последние три месяца человек подал больше шести заявок в разные кредитные организации, то он попадает в негативную зону по межбанковской системе. Банки считают, что трезвый расчёт должен быть во всём, в том числе и в решении, куда пойти и где взять кредит, подчеркнул он.

Он также отметил, что в случае, если у человека в прошлом были просрочки, получить одобрение нового потребкредита будет очень сложно. Также не стоит забывать и о досрочном погашении — если было совершено менее трёх платежей и кредит был закрыт, то это негативно влияет на последующие решения, заключил специалист.

Ранее директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников в беседе с «Известиями» заявил, что банки могут негативно оценить оформление большого количества кредитных карт.

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