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Путин поддержал идею распространить на военных льготное автокредитование

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Российский президент Владимир Путин поддержал идею распространить льготное автокредитование на военных, в том числе мобилизованных и членов их семей.

Об этом сообщил ТАСС.

С соответствующим предложением к президенту обратился на совещании вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Да, конечно, так и надо сделать», — согласился глава государства.

Также Путин заявил, что автомобили должны стать гораздо более доступными россиянам для покупки в нынешних условиях.

По словам президента России, ситуацию надо контролировать, несмотря на все сложности с логистикой, доставкой запчастей и том далее.

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