Путин поддержал идею распространить на военных льготное автокредитование
Об этом сообщил ТАСС.
С соответствующим предложением к президенту обратился на совещании вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Да, конечно, так и надо сделать», — согласился глава государства.
Также Путин заявил, что автомобили должны стать гораздо более доступными россиянам для покупки в нынешних условиях.
По словам президента России, ситуацию надо контролировать, несмотря на все сложности с логистикой, доставкой запчастей и том далее.