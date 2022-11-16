Путин заявил о необходимости сделать автомобили более доступными для покупки россиянами

Президент России Владимир Путин заявил, что автомобили должны стать гораздо более доступными для покупки для россиян в нынешних условиях.

Об этом он заявил на совещании с правительством.

«И нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства, нужно добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чём я говорю, есть над чем работать», — цитирует его РИА Новости.

По словам президента России, ситуацию надо контролировать, несмотря на все сложности с логистикой, доставкой запчастей и т. д.

«Несмотря на усложнение логистики, удорожание её, тем не менее, нужно смотреть на обоснованность этих цен и добиваться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей», — сказал Путин.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Выберу.ру» писала, что онлайн-спрос на автокредиты снизился в четыре раза за десять месяцев 2022 года.