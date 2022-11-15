Онлайн-спрос на автокредиты снизился в четыре раза за десять месяцев 2022 года

Онлайн-спрос на автокредиты снизился в четыре раза за январь — октябрь 2022 года по сравнению с 2021-м.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Выберу.ру».

«В этом году мы наблюдаем ощутимое снижение активности в разделе «Автокредиты». Спад начался ещё в конце 2021 года», — заявил коммерческий директор «Выберу.ру». Ярослав Баджурак.

По его словам, за 2021 год средняя стоимость машины выросла на 20%, а в 2022-м — ещё на 19%.

Позитивным фактором Баджурак назвал скидку по программе льготного автокредитования, которая выросла с 10 до 20%, а также увеличение лимита стоимости автомобиля, который можно приобрести в рамках программы.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.