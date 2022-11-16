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Путин: банки легко дают пенсионерам небольшие кредиты и превращают их в вечных должников

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Российский президент Владимир Путин заявил, что банки легко дают пенсионерам небольшие кредиты и превращают их в вечных должников. По словам главы государства, это нужно прекратить.
Путин: банки легко дают пенсионерам небольшие кредиты и превращают их в вечных должников
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совещании с кабмином. 

По словам президента, банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход.

«Но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всём уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски», — цитирует его РИА Новости.

Путин добавил, что «это, конечно, нужно прекратить».

Также Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан.

Он попросил членов правительства уделить особое внимание пенсионерам.

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