Путин: банки легко дают пенсионерам небольшие кредиты и превращают их в вечных должников

Российский президент Владимир Путин заявил, что банки легко дают пенсионерам небольшие кредиты и превращают их в вечных должников. По словам главы государства, это нужно прекратить.

Об этом он сказал на совещании с кабмином.

По словам президента, банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход.

«Но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всём уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски», — цитирует его РИА Новости.

Путин добавил, что «это, конечно, нужно прекратить».

Также Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан.

Он попросил членов правительства уделить особое внимание пенсионерам.