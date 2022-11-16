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Путин поддержал идею расширения механизма внесудебного банкротства граждан

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан.
Путин поддержал идею расширения механизма внесудебного банкротства граждан
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, глава Министерства экономического развития Максим Решетников предложил распространить процедуру на пенсионеров, а также поднять порог внесудебного банкротства.

По слова министра, максимальную планку стоит поднять с 500 тыс. до 1 млн рублей, а минимальную, наоборот, понизить — с 50 тыс. до 25 тыс. рублей. Также Решетников предложил предусмотреть возможность повторного использования процедуры по истечении пяти лет, то есть понизить нынешний срок, который составляет десять лет.

«Согласен полностью и прошу вас, действительно, уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам», — поддержал предложение Путин.

Также российский лидер поддержал идею изменения максимальной и минимальной планки.

В июле первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов заявил «Известиям», что россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства.

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