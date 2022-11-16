Путин поддержал идею расширения механизма внесудебного банкротства граждан
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, глава Министерства экономического развития Максим Решетников предложил распространить процедуру на пенсионеров, а также поднять порог внесудебного банкротства.
По слова министра, максимальную планку стоит поднять с 500 тыс. до 1 млн рублей, а минимальную, наоборот, понизить — с 50 тыс. до 25 тыс. рублей. Также Решетников предложил предусмотреть возможность повторного использования процедуры по истечении пяти лет, то есть понизить нынешний срок, который составляет десять лет.
«Согласен полностью и прошу вас, действительно, уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам», — поддержал предложение Путин.
Также российский лидер поддержал идею изменения максимальной и минимальной планки.
В июле первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов заявил «Известиям», что россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства.