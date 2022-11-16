Путин поддержал идею расширения механизма внесудебного банкротства граждан

Президент России Владимир Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан.

Как сообщает РИА Новости, глава Министерства экономического развития Максим Решетников предложил распространить процедуру на пенсионеров, а также поднять порог внесудебного банкротства.

По слова министра, максимальную планку стоит поднять с 500 тыс. до 1 млн рублей, а минимальную, наоборот, понизить — с 50 тыс. до 25 тыс. рублей. Также Решетников предложил предусмотреть возможность повторного использования процедуры по истечении пяти лет, то есть понизить нынешний срок, который составляет десять лет.

«Согласен полностью и прошу вас, действительно, уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам», — поддержал предложение Путин.

Также российский лидер поддержал идею изменения максимальной и минимальной планки.

В июле первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов заявил «Известиям», что россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства.