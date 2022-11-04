318 тыс. человек: Путин сообщил об увеличении числа мобилизованных за счёт добровольцев

В ходе частичной мобилизации на военную службу были призваны 318 тыс. человек, сообщил Владимир Путин. По его словам, 49 тыс. из них уже выполняют боевые задачи в рамках СВО. Наряду с этим глава государства подписал закон, распространяющий на добровольцев статус военнослужащих по контракту с соответствующими льготами и соцгарантиями. Кроме того, президент РФ разрешил призывать на военную службу в рамках мобилизации имеющих непогашенную судимость граждан.

На службу в Вооружённые силы РФ в рамках частичной мобилизации поступили 318 тыс. россиян. Об этом сообщил президент Владимир Путин в беседе с волонтёрами во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.

«У нас 318 уже тысяч (мобилизованных. — RT). Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — сказал Путин.

По его словам, из них 49 тыс. человек уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи, а все остальные пока занимаются подготовкой: «Конечно, государство делает всё, чтобы их поддержать».

Напомним, что 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту об окончании мероприятий по частичной мобилизации в стране. По его словам, было выполнено задание призвать на военную службу 300 тыс. человек.

Льготы для добровольцев

Наряду с этим Владимир Путин подписал закон о статусе добровольческих формирований, содействующих российским вооружённым силам, а также их участников. Так, согласно документу, на добровольцев теперь распространяется статус военнослужащих по контракту с соответствующими льготами и соцгарантиями.

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В другом подписанном главой государства законе говорится, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в ВС РФ, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе.

Согласно ещё одному закону, на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны имеющие непогашенную судимость граждане. Это не касается тех, кто осуждён за преступления против половой неприкосновенности, терроризм, госизмену и ряд других.

Также Путин подписал закон, согласно которому призыв по мобилизации «работодателя — физического лица» или «работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юридического лица» будет основанием для прекращения трудового договора.

О Донбассе и пророссийской позиции его жителей

В ходе общения с волонтёрами Владимир Путин также рассказал, что накануне ночью обсуждал с коллегами вопросы восстановления Донбасса, в частности Мариуполя.

«Мариуполь — известный очень, древний, можно сказать, русский город. Пётр I там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина II обустраивала эти земли. Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать», — сказал президент РФ.

По его словам, на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей необходимо восстанавливать жильё, социнфраструктуру и музеи. Он добавил, что жители этих территорий также должны понимать, что их пророссийская позиция правильная и основана на исторической традиции, несмотря на то что они росли в условиях бандеровской пропаганды.

«Мы сегодня отмечаем День народного единства. И вот эти предметы материальной культуры, которые подтверждают весь ход исторических событий, которые связаны с этой землей, с этими людьми прежде всего, они очень важны для того, чтобы люди, которые жили в течение 30 лет в условиях какой-то сумасшедшей абсолютно, идиотской националистической пропаганды, чтобы понимали, откуда они родом», — подчеркнул он.

Наряду с этим глава государства заметил, что российские власти работают над упрощением процедур по восстановлению документов беженцев с Украины: «Вот сейчас мы над этим работаем, чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях».

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на разницу между теми, кто приехал с Украины в Россию, и теми, кто направился в Европу.

«Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу... Ну правда, так и есть», — сказал российский лидер.

«Украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским»

На встрече с историками и представителями традиционных религий России Владимир Путин заявил, что Запад бросает украинцев в топку боевых действий.

«Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России», — заметил он.

По его словам, Западу на Украине удалось создать фактически анти-Россию, сея ненависть и насилуя сознание людей, лишая их своей подлинной истории: «Всё сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов. Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны».

Между тем в России, как добавил Путин, всегда «с уважением и теплотой» относились и относятся к украинскому народу: «Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние».