«Становятся нашими гражданами»: Путин подписал пакет документов, ратифицирующих вступление в состав РФ четырёх регионов

Владимир Путин подписал ряд законов, ратифицирующих вступление в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В соответствии с этим решением количество субъектов в составе РФ выросло до 89. Наряду с этим глава государства подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности руководителей новых регионов. Ими стали текущие главы народных республик и областей, подписавшие 30 сентября в Кремле договоры о вступлении в состав России.

Президент России Владимир Путин в среду, 5 октября, подписал четыре федеральных конституционных закона о вступлении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Наряду с этим глава государства подписал соответствующие законы о ратификации. С учётом этих решений в Российской Федерации теперь насчитывается 89 субъектов.

Кроме того, президент подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности руководителей новых регионов. Так, Денис Пушилин назначен временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики, Леонид Пасечник — врио главы Луганской Народной Республики.

Временно исполняющим обязанности Херсонской области назначен Владимир Сальдо, Евгений Балицкий указом президента стал врио губернатора Запорожской области.

Переходный период для интеграции с РФ новых субъектов будет действовать со дня принятия до 1 января 2026 года.

Кроме того, до 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти.

Наряду с этим в течение переходного периода будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. Формирование городских и муниципальных округов в регионах, а также определение границ муниципальных образований предполагается выполнить за шесть месяцев.

Рубль станет денежной единицей на территориях новых субъектов. Вместе с тем до 31 декабря 2022 года при расчётах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны.

Кроме того, Вооружённые Силы, воинские формирования и специализированные органы, сформированные в новых субъектах к настоящему времени, предлагается включить в состав ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Одобрение в Совете Федерации

Днём ранее, 4 октября, Совет Федерации одобрил проекты конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, а также ратифицировал соответствующие международные договоры.

Как заявила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко, все аспекты заключения договоров прошли необходимые экспертизы, получив полное и исчерпывающее юридическое обоснование. По её словам, вхождение новых регионов в состав РФ — «событие огромного политического и духовного значения».

«Люди, сделав свой выбор на референдумах, ясно указали, что хотят спокойного и мирного будущего для себя, для своих детей. Нас связывает общая судьба, культура, язык, вера. Мы — один народ. И сегодня мы приняли судьбоносное и долгожданное решение», — сказала она в ходе заседания.

В свою очередь, председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, выступавший с единым докладом подчеркнул, что историческому решению жителей этих четырёх регионов предшествовали восемь лет тяжелейших испытаний. «Принятие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в состав России — моральный долг нашей державы. Только так мы спасем людей от геноцида и насилия», — добавил он.

Накануне оба пакета документов преодолели голосование в Госдуме, в нижней палате парламента также назначили депутатов-координаторов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы. На всех территориях за вступление в состав России проголосовало подавляющее большинство жителей.

30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и об образовании новых субъектов РФ. В этот же день в Конституционный суд РФ поступили обращения российского лидера о проверке конституционности этих договоров.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда», — заявил Владимир Путин в ходе церемонии подписания.

По его словам, киевские власти должны относиться к свободному волеизъявлению людей с уважением, и никак иначе.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст», — подчеркнул президент.

2 октября Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии новых территорий. После этого Владимир Путин внёс в Госдуму проекты федеральных конституционных законов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, а также законопроекты о ратификации договоров о принятии новых субъектов.

«Внесённые президентом законопроекты в полной мере закрепляют важнейшие социальные и экономические гарантии в отношении лиц, проживающих на территориях образуемых субъектов, и формируют систему защиты прав и свобод граждан», — пояснял председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Проживающим на этих территориях обеспечат гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Также признаются документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.

При этом всем народам, проживающим на территории четырёх субъектов, гарантируется право на сохранение и изучение родного языка. При этом в ДНР и ЛНР русский язык является государственным.