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Путин назвал Мариуполь древним русским городом

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Мариуполь является древним русским городом, и в нём есть над чем работать, заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал Мариуполь древним русским городом
  • РИА Новости

«Мариуполь — известный очень, древний, можно сказать, русский город», — приводит РИА Новости слова Путина в ходе общения с волонтёрами.

Он отметил, что Пётр Первый основал там свою первую военную флотилию и одерживал первые победы.

Российский лидер добавил, что вчера ночью обсуждал восстановление Донбасса и, в частности, Мариуполя.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин посетил Мариуполь. Он сообщил, что ведомство определило разрушенные дома, которые предстоит поэтапно сносить.

Иващенко заявил, что примерно шестая часть всех домов пойдёт под снос.

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