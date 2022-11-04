Путин назвал Мариуполь древним русским городом

Мариуполь является древним русским городом, и в нём есть над чем работать, заявил президент России Владимир Путин.

«Мариуполь — известный очень, древний, можно сказать, русский город», — приводит РИА Новости слова Путина в ходе общения с волонтёрами.

Он отметил, что Пётр Первый основал там свою первую военную флотилию и одерживал первые победы.

Российский лидер добавил, что вчера ночью обсуждал восстановление Донбасса и, в частности, Мариуполя.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин посетил Мариуполь. Он сообщил, что ведомство определило разрушенные дома, которые предстоит поэтапно сносить.

Иващенко заявил, что примерно шестая часть всех домов пойдёт под снос.