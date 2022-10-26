В Мариуполе начали строительство двух многоквартирных домов

Московская строительная компания «Геострой-2010» начала возведение двух многоквартирных домов в Мариуполе, сообщил мэр города Константин Иващенко.

«Их сдача в эксплуатацию запланирована на первый квартал следующего года. Фундамент новостроек москвичи заложили в сентябре... На объектах в две смены трудится более 70 рабочих», — написал он в Telegram.

Мэр отметил, что монолитные жилые дома отличаются повышенной комфортностью. Площадь однокомнатных квартир составит чуть менее 40 кв. м, двухкомнатных — до 60 кв. м, трёхкомнатных — до 80 кв. м.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин посетил Мариуполь. Он сообщил, что ведомство определило разрушенные дома, которые предстоит поэтапно сносить.

Иващенко заявил, что примерно шестая часть всех домов пойдёт под снос.