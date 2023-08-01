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Ополченцы Донбасса и добровольцы СВО получат статус ветеранов боевых действий

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Кабмин расширил категории лиц, которые могут получить удостоверения ветеранов боевых действий — теперь на них смогут претендовать добровольцы СВО и ополченцы Донбасса.
Ополченцы Донбасса и добровольцы СВО получат статус ветеранов боевых действий
  • РИА Новости

«Добровольцы, входившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года, а также те, кто заключил контракт (или имел другие правоотношения) с организациями... в ходе спецоперации на территориях Украины... с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца», — приводит ТАСС сообщение правительства.

Соответствующий документ будет предоставлять его обладателю право на полагающиеся льготы для него самого и членов семьи.

Ранее президент России Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации.

Ответственными за исполнение назначены высшие должностные лица субъектов России.

В июне Министерство обороны России выступило с инициативой наделять статусом ветерана боевых действий военнослужащих, выполняющих задачи в российских субъектах, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

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