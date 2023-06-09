В России предложили распространить закон о ветеранах на регионы, прилегающие к районам СВО

Министерство обороны России выступило с инициативой наделять статусом ветерана боевых действий военнослужащих, выполняющих задачи в российских субъектах, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В апреле сенаторы Совета Федерации приняли законопроект о статусе ветерана боевых действий для лиц, участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.