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В России предложили распространить закон о ветеранах на регионы, прилегающие к районам СВО

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Министерство обороны России выступило с инициативой наделять статусом ветерана боевых действий военнослужащих, выполняющих задачи в российских субъектах, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.
В России предложили распространить закон о ветеранах на регионы, прилегающие к районам СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В апреле сенаторы Совета Федерации приняли законопроект о статусе ветерана боевых действий для лиц, участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

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