Совфед принял закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

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Сенаторы Совета Федерации приняли законопроект о статусе ветерана боевых действий для лиц, участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.
Совфед принял закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующий документ предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий тем, кто принимал участие в вооружённом конфликте на территориях ДНР и ЛНР в составе сил республик с 12 мая 2014 года.

В феврале депутаты внесли в Государственную думу законопроект, который должен наделить ополченцев, воевавших в Донбассе с 2014 года, статусом ветеранов боевых действий.

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