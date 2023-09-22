«Справедливость восторжествовала»: суд защитил право матери погибшего участника СВО на компенсацию

Жительница Биробиджана Елена Мустафина доказала в суде, что её бывший муж Сергей Г. не имеет права на половину выплаты, положенной после гибели в зоне СВО их сына Ивана. Супруги развелись ещё в 1993 году, и с тех пор, по словам Елены, Сергей никак не занимался воспитанием сына и не платил алименты. Иван Мустафин получил тяжёлое ранение при выполнении боевого задания в марте 2023-го и скончался в госпитале. Мать бойца сообщила, что его биологический отец не приехал на похороны, а также отказался исполнить последнюю волю Ивана, однако претендовал на половину выплаты.

В Биробиджане суд вынес решение в пользу 57-летней Елены Мустафиной, признав, что биологический отец её сына Ивана, погибшего в зоне СВО, не имеет права на половину выплаты в связи со смертью бойца, поскольку не принимал участия в его воспитании. По словам Елены, после развода в 1993 году Сергей Г. не платил алименты, с сыном виделся только один раз спустя 20 лет, не пришёл на его похороны, а также отказался выполнять последнюю волю Ивана.

Ранее районный суд решил, что, несмотря на это, Сергей всё равно имеет право на получение половины положенной компенсации за гибель сына — около 2,5 млн рублей. Елена подала апелляцию, и вышестоящий суд вынес решение в её пользу.

«Человек никак не участвовал в жизни сына, поэтому нельзя сказать, что он воспитал добровольца, который ушёл на СВО. Когда огласили решение, такая радость была — не передать словами. Многие люди мне сочувствовали, следили за процессом и после первого суда, когда мне отказали, разуверились во всём. А сейчас убедились, что правда на свете есть. Это очень много значит. Сейчас такое время, что нужно быть ко всему готовым. Когда человек уходит на боевые задачи, он должен во что-то светлое верить. Быть уверенным, что если, не дай Бог, случится такая ситуация, то близких не обидят», — сказала Елена Мустафина в разговоре с RT.

Юрист московской коллегии адвокатов «Альфа» Дарина Грызунова, участвующая в деле со стороны Мустафиной, отметила, что они с подзащитной готовы были дойти до Верховного суда: «Позиция у нас сильная, законная и обоснованная. Апелляция расставила всё по своим местам, в том числе и аргументы ответчика. Рады, что справедливость восторжествовала!»

«Не мог поступить иначе»

Как ранее писал RT, Елена Мустафина развелась с первым мужем-военным Сергеем Г. в 1993 году и вышла за Кирилла Мустафина, тоже офицера. По её словам, у Сергея был очень тяжёлый характер: «Постоянно подавлял меня, сыном не занимался». После развода, говорит Елена, Сергей увёз двух их общих детей к родне в Забайкальский край. На тот момент Мустафина со вторым мужем жила на другом конце страны: они несколько дней добирались до сына Ивана и дочери Юлии, на месте пришлось привлекать милицию и опеку.

После этого, рассказывает Елена, отец детей надолго о них забыл. Кирилл Мустафин полностью заменил детям папу: «Иван и Юля взяли его фамилию, да и соседи в Биробиджане, куда мы перебрались, были уверены, что Кирилл их родной отец».

С биологическим отцом Иван встретился только в 2014 году, продолжает его мама. Как вспоминает Елена, отношения им наладить не удалось, поездка закончилась ссорой.

Сам Иван к тому времени вовсю строил карьеру в спорте. Ещё подростком его заметил известный в Приморье тренер по рукопашному бою Виталий Колодяжный и пригласил переехать в Хабаровск. Там Иван окончил физкультурный институт, а потом открыл детскую секцию.

После начала СВО Иван Мустафин записался в Приморский добровольческий батальон, который сформировали для поддержки 155-й бригады морской пехоты. Там уже служили многие его друзья по спорту. По словам Елены, сын не мог поступить иначе: родился и рос в семье военных, воспитывался настоящим патриотом. За проявленную храбрость во время службы Иван был награждён орденом Мужества. В марте 2023 года Мустафин был тяжело ранен и скончался в госпитале, не приходя в сознание.

«Долги оплачивать не буду»

Сергей Г. узнал о смерти сына от дочери Юлии. Он даже не был в курсе, что Иван ушёл на фронт добровольцем. Заполняя личное дело в части, Иван указал в качестве отца Кирилла Мустафина. Юлия предложила биологическому отцу помочь купить билеты и остановиться у неё, но Сергей так и не приехал на прощание с сыном. Тем не менее Елена Мустафина всё равно предложила бывшему мужу поделить выплату и исполнить последнюю волю их сына. Иван просил семью, «если упадут 5 млн» (компенсация, положенная родственникам в случае смерти участника СВО), помочь бывшей девушке оплатить кредит, который она оформила на открытие его спортивного зала.

«Никакие долги оплачивать не буду. Да и с какой стати?» — заявил Сергей дочери (переписка есть в распоряжении RT и приобщена к материалам судебного дела). После этого Елена поняла: надо в судебном порядке добиваться, чтобы бывшего мужа лишили права распоряжаться выплатами.

Суд первой инстанции в иске отказал, признав за Сергеем право на компенсацию. Елена оспорила это решение в апелляционной инстанции, и суд занял её сторону.

«Судебная коллегия не может согласиться с суждениями и выводами суда первой инстанции, поскольку спорные выплаты направлены на компенсацию и выражение благодарности со стороны государства родителям, вырастившим и воспитавшим защитника Отечества», — говорится в судебном решении (есть в распоряжении RT).

Как отмечается в документе, районный суд принял во внимание общение между отцом и сыном, которое происходило уже после того, как Ивану исполнилось 25 лет, «когда влияние отца на его развитие и воспитание не могло быть оказано, поскольку Мустафин И.С. был сформированной личностью, а не ребёнком».

Суд установил, что отец не принимал участия в воспитании Ивана, «не интересовался его жизнью и здоровьем, не принимал меры к его физическому, духовному и нравственному развитию, не использовал право на общение с сыном, не оказывал ему моральную, физическую, духовную поддержку и материальную помощь». Поэтому всю сумму выплаты, положенную родственникам погибшего участника СВО, суд постановил передать матери.

Елена рассказала RT, что выполнит последнюю волю погибшего сына. Кроме того, часть компенсации она планирует передать Виталию Колодяжному, чтобы установить памятную доску на спортивном зале, где тренировался сын. Ещё часть суммы мать хочет отдать на организацию соревнований по рукопашному бою, чтобы Ивана Мустафина продолжали помнить в Приморье.