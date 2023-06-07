Не приехал на похороны: биологический отец участника СВО отсудил половину компенсации за его гибель

Cын Елены Мустафиной Иван ушёл на СВО добровольцем. В марте 2023 года он получил тяжёлое ранение при исполнении боевой задачи и скончался от ран в госпитале. С биологическим отцом Ивана женщина развелась еще в 1993 году. С тех пор, по её словам, мужчина не принимал участия в воспитании сына и не платил алименты. Он даже не пришёл на похороны, но в суде доказал, что имеет право на получение половины положенной компенсации за гибель сына — порядка 2,5 млн рублей. Однако, как отмечают юристы, невыполнение родительских обязанностей может стать основанием для лишения социальных выплат. Сейчас Елена готовит апелляцию на решение суда.

57-летняя Елена Мустафина — из семьи военных. Сейчас она живёт в Биробиджане, последнем месте службы её второго мужа. Первый супруг Сергей Г. тоже был офицером. Но семейная жизнь с ним не задалась.

«Он очень тяжёлый человек. Меня воспринимал как вещь, любил подавлять людей, сыном никак не занимался. Я до сих пор со страхом о нём вспоминаю», — рассказывает Елена RT.

В 1993 году они развелись. Елена вышла замуж за лейтенанта Кирилла Мустафина. Но бывший супруг с этим не смирился и даже, по словам женщины, попытался похитить детей. «Ивана и Юлю он увёз к родителям в деревню в Забайкальском крае. А служили мы тогда в Закавказском федеральном округе, это другой конец России. Три дня не знала, где дети, извелась. Проехали через всю Россию их забирать, пришлось обращаться в полицию, опеку», — вспоминает Елена.

После этого случая Г., как считает его бывшая жена, о детях надолго забыл.

«Ему дети были не нужны, украл, чтобы мне больно сделать: обидно стало, что я к лейтенанту ушла. Алиментов он не платил, не делал никаких попыток встретиться с сыном, предложить помощь», — рассуждает она.

Новый муж Кирилл Мустафин смог полностью заменить Ивану отца. Детям дали его фамилию. «Многие даже не знали, что Кирилл ему не родной отец. И когда Иван уходил в армию, он указал в личном деле как родителей только меня и Кирилла», — рассказывает Елена.

Воспитали в правильном духе

После переезда семьи в Биробиджан Иван начал заниматься рукопашным боем. На соревнованиях его заметил Виталий Колодяжный, известный тренер по рукопашному бою в Приморье. Он пригласил перспективного спортсмена тренироваться к себе в Хабаровск. Там Иван закончил физкультурный институт, а после службы в армии, которая прошла в Приморье, открыл собственную секцию для детей.

© Фото из личного архива

Когда началась СВО, Иван записался в Приморский добровольческий батальон, который сформировали для поддержки 155-й бригады морской пехоты. Там уже служили многие его друзья.

«Мы его всегда воспитывали в правильном духе, пример всегда был перед глазами. И дед военный, и Кирилл служил в горячих точках, был в Афганистане. Поэтому Ваня тоже пошёл добровольцем. Сказал: «Это наша страна, мой долг — её защищать», — говорит Елена.

За выполнение боевых задач и проявленную храбрость Иван был награждён орденом Мужества. В марте 2023-го мужчину тяжело ранили. Мать приехала к нему в госпиталь, но так и не пообщалась. Он умер, не приходя в сознание.

Биологический отец Сергей Г. даже не знал, что сын ушёл добровольцем. Дочь Елены Юля сообщила ему о смерти брата и пригласила на похороны. Даже предложила помочь купить билеты и остановиться у неё. Однако отец не поехал на прощание с сыном. Но Елена всё равно предложила ему поделить компенсацию, если он согласится исполнить последнюю волю погибшего.

Сформировалась практика

«Я записался в добровольцы. Я, конечно, вернусь, но бывает всякое», — так начинается сообщение, которое Иван послал своей сестре Юле. В нём он просит, «если упадут 5 млн» (компенсация, положенная родственникам в случае смерти), часть денег перевести его бывшей девушке, чтобы помочь погасить кредит, а на оставшиеся купить квартиру племяннику.

«Деньги они брали на открытие секции и спортивного зала. Ваня опасался, что будет плохая кредитная история и это на его работу детского тренера повлияет. Поэтому они договорились, что девушка на своё имя кредит оформит», — пояснила Елена.

Сергею Г. передали последнюю волю сына и предложили из своей доли компенсации оплатить кредит.

«Никакие долги оплачивать не буду. Да и с какой стати?» — категорически заявил он дочери (переписка есть в распоряжении RT и сейчас приобщена к материалам судебного дела).

После этого Елена решила через суд добиться лишения бывшего мужа права на получение выплат. Однако суд посчитал, что он может претендовать на выплату. Разговаривать с RT Сергей Г. отказался.

Дарина Грызунова, юрист московской коллегии адвокатов «Альфа», участвующая в этом деле, говорит, что в стране уже сформировалась практика, когда невыполнение родительских обязанностей может стать основанием для лишения социальных выплат.

«Есть даже решения Верховного суда, согласно которым основания для лишения родительских прав, в том числе злостное уклонение от родительских обязанностей (а именно этим занимался ответчик, который никак после развода в жизни сына не участвовал), являются также основаниями для лишения такого родителя социальных выплат», — поясняет она.

Юрист уточняет, что формальное распределение выплат между родителями, вне зависимости от их участия в жизни ребёнка, противоречит самому принципу компенсации.

Помимо доказательств недобросовестности отца, указанных в иске, Елена привлекла к процессу восемь свидетелей, которые подтвердили, что ответчик никак не участвовал в жизни сына и ребёнка воспитывал другой мужчина.

Со стороны первого супруга, по словам Грызуновой, не было ни одного свидетеля.



Тем не менее суд первой инстанции в иске отказал. «Совершенно непонятно, с чем связано такое решение, учитывая сложившуюся практику и то, что суду были представлены доказательства, свидетели», — сообщила Дарина Грызунова.

Сейчас Елена Мустафина готовит возражение на это решение суда и собирается добиваться справедливости в апелляции.