RT помог аннулировать кредит женщине, муж которой погиб в ходе СВО

42-летняя жительница Санкт-Петербурга потеряла мужа в ходе СВО. Он участвовал в спецоперации с июля 2022 года. В феврале он геройски погиб, а вскоре вдова получила извещение от приставов, что с неё должны взыскать долг. После вмешательства RT ситуацию удалось оперативно решить — исполнение производства прекратили, долг не стали взыскивать.

Офицер Федеральной службы судебных приставов

РИА Новости

© Максим Блинов

42-летняя жительница Санкт-Петербурга Надежда Соловьёва (имя и фамилия изменены) в начале февраля получила извещение от Министерства обороны, что её муж Дмитрий, который был военнослужащим, погиб в ходе СВО и посмертно награждён орденом Мужества. А спустя неделю женщине пришло извещение, что с неё намерены в принудительном порядке взыскать долг.

«10 февраля узнала о гибели мужа. Понятно, как сильно это меня потрясло. Не успела опомниться, как 16 февраля через «Госуслуги» я получила постановление о возбуждении в отношении меня исполнительного производства. Оказывается, с меня приставы хотели взыскать долг в 36 тыс. рублей», — рассказывает она RT.

Откуда взялся этот долг, Надежда не знает. «Судя по сумме, наверное, это какие-то остатки, плата за обслуживание карты, например, о которой забыли. А потом, как это бывает, проценты накрутили. Мне даже не сообщили, в каком банке был этот долг, непонятно, куда обращаться», — говорит она.

В качестве взыскателя указано коллекторское агентство «АйДи Коллект», зарегистрированное в Казани, о котором Надежда никогда раньше не слышала. В «АйДи Коллект» разговаривать с журналистами отказались.

«Доводы необоснованны»

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в ВС РФ, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в случае гибели военнослужащего при выполнении боевых задач его обязательства по кредитам прекращаются. Надежда Соловьёва написала об этом приставу, приложив все необходимые документы: свидетельство о браке, свидетельство о смерти и справку Минобороны, что её муж погиб в ходе СВО на территории ДНР. Женщина надеялась, что в недоразумении быстро разберутся, но неожиданно получила отказ.

«20 февраля всё отправила, а 22 февраля получила постановление об отказе. В службе судебных приставов ничего не стали объяснять, просто указали, что доводы необоснованны. Как это возможно? Человек погиб, какие им ещё нужны обоснования?» — недоумевает Надежда.

Ответ ведомства есть в распоряжении RT. В документе говорится, что «судебный пристав признаёт доводы заявления необоснованными и не подлежащими удовлетворению». Чтобы закрыть долг, Надежде Соловьёвой рекомендовали обращаться в суд.

Возмущённая женщина направила в ФССП второе письмо, в котором попросила разобраться в ситуации. Однако и на это обращение ей пришёл отказ, в котором указывалось, что у пристава нет полномочий закрыть долг. Как отметила Надежда, никаких юридических обоснований при этом не привели, а в законе ничего не говорится о том, что родственники сами должны идти в суд. «Может, действительно что-то юридически я неправильно делала, но каково мне читать, что смерть мужа не является основанием для закрытия кредита?» — говорит она.

Надежда попыталась выяснить, откуда взялся долг, но в надзорных ведомствах ей ответа не предоставили. Между тем деньги уже должны были взыскивать с её зарплаты.

Вопиющий случай

Женщина обратилась в проект RT «Не один на один». В свою очередь, RT направил запросы в администрацию Санкт-Петербурга и в ФССП. После этого по поручению губернатора города Александра Беглова вопрос проработали совместно с главным управлением ФССП по Санкт-Петербургу.

«Судебные приставы связались со взыскателем, разъяснили наличие оснований для прекращения исполнительного производства судом. В свою очередь, взыскатель пошёл навстречу и отозвал исполнительный лист», — сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин отметил, что проблема носит системный характер. «Это, конечно, вопиющий случай, но мы регулярно замечаем, что взаимоотношения мобилизованных и кредитной системы требуют дополнительной регулировки. Люди уходят на фронт, а им продолжают исправно начислять проценты», — отметил он.

По словам Аничкина, необходимо прописать подробные регламенты всем исполнительным органам, чтобы закон работал без сбоев. Предварительная работа в этом отношении уже ведётся. В случае с Надеждой приставы, по-видимому, слепо исполняли служебные инструкции, не задумываясь, в какой ситуации оказалась женщина, предположил он.