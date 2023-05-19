Восемь месяцев в коме: семья тяжелораненого участника СВО не может получить деньги с его заблокированной карты

Участник СВО из Краснодара прошлой весной попытался перевести деньги родителям. Но банк заблокировал карту, посчитав транзакцию подозрительной. А вскоре после этого мужчина получил тяжелейшие ранения. Бойца удалось эвакуировать с поля боя и доставить в госпиталь. Вот уже восемь месяцев он лежит в реанимации без сознания. Мать всё это время находится рядом с ним — госпиталь предоставил ей жильё. Деньги у женщины давно кончились, а карту сына в банке разблокировать не могут.

Почти каждый день 50-летняя Марианна Демко последние восемь месяцев проводит одинаково: утром едет к сыну Жене в госпиталь, в 17 часов уходит на службу в храм, а после этого до полуночи снова ухаживает за ним.

26-летний Евгений находился на СВО с первых её дней, но 18 сентября 2022 года под Херсоном получил тяжелейшее ранение. С тех пор врачи госпиталя им. Н.Н. Бурденко борются за его жизнь.

«Всё это время я нахожусь в каком-то аду. Такой крепкий парень уходил служить, а сейчас он весит от силы килограмм 40. Не уберегла ребёнка, — плачет Марианна. — Он уже перенёс 31 операцию на брюшную полость, 24 на голову и шесть операций на ногу. У него множество осколков в спине и осколок в мозжечке».

«Россия правильно делает»

Евгений Демко ушёл на срочную службу весной 2021 года, а 23 августа того же года подписал контракт. Его мама рассказывает, что сын регулярно звонил и приезжал в увольнительные. 2 февраля прошлого года он сказал, что отправляется в командировку в Крым.

«После начала СВО успокаивал меня, что всё ещё находится в Крыму, но материнское сердце не обманешь — я чувствовала, что он на Украине. И только через пять месяцев он подтвердил это. Добавил, что Россия всё правильно делает, и он будет на СВО до конца», — вспоминает RT мать бойца.

© Фото из личного архива

По словам Марианны, во время редких звонков Евгений почти ничего не рассказывал: больше спрашивал, как дела у родителей и младшего брата.

«В мае 2022 года он позвонил и сказал, что хочет перечислить нам деньги, чтобы помочь. Мы сказали, что справляемся, но если что, пусть перечисляет — деньги будут ждать его дома. Однако перевод так и не прошёл, а карту сына заблокировали, — рассказывает RT Марианна. — В банке сказали, что разблокируют только при личном присутствии владельца карты в отделении. Так Женя оказался без денег — мы с отцом отправляли деньги его сослуживцам, чтобы у него хоть что-то было».

В августе Евгений позвонил маме и с гордостью сообщил, что за проявленные мужество и отвагу в ходе СВО его представили к медали Жукова.

«В середине сентября он вдруг пропал, — продолжает Марианна Демко. — 21 сентября мне позвонил его сослуживец. Сказал, что Женя ранен, не знает, куда его забрали. От него мы узнали, что это не первое его ранение, но в прошлый раз всё обошлось. Этот партизан даже это от нас утаил!»

Родители Евгения начали искать сына по больницам и обнаружили, что он находится в госпитале им. Н.Н. Бурденко: «Я сразу же взяла билеты в Москву и уже 24 сентября была у кровати сына. Женя был без сознания. Врач тогда сказал, что его травмы несовместимы с жизнью. Но вот уже восемь месяцев мы боремся и верим в лучшее».

Всё это время Марианна живёт в гостинице «Славянка» — бесплатное проживание там предоставил госпиталь. По словам женщины, две недели назад сыну стало совсем плохо.

«Сказал, что пойдёт служить»

По словам Марианны, её сын всегда был истинным патриотом России, хотя официально стал гражданином РФ лишь в 2020 году. Семья Демко родом из небольшого городка Флорешты под Кишинёвом. В Россию они переехали в 2000 году, когда Жене было четыре года.

«Там начали ущемлять русскоязычных. Хоть я молдаванка по национальности, но с детства говорила на русском. Училась на втором курсе университета, работала в школе, потом пришлось устроиться в детский сад и зубрить молдавский. Сад закрыли, я осталась без работы. Муж тогда поехал на заработки на север России в Нижневартовск, — вспоминает Марианна. — Летом, как сдам сессию, брала сына и приезжала к мужу. А как закончила университет, решили, что ничего нас в Молдавии не держит, и уехали в Нижневартовск насовсем».

© Фото из личного архива

По словам женщины, в России из-за отсутствия гражданства устроиться на официальную работу не получалось. Марианна с несколькими дипломами работала где возьмут — бывало, стояла и за прилавком на рынке.

«Мои дипломы в России не котировались. Мы получили ВНЖ, но это ничего не поменяло. В гражданстве нам отказывали — отвечали, что нет оснований», — рассказывает она RT.

В 2020 году, когда семья уже жила в Краснодаре, а Женя учился на предпоследнем курсе вуза, Марианна узнала, что гражданство РФ стало получить немного проще. Она решила, что сын должен закончить университет уже как гражданин России.

«На человека надо 15 тыс. рублей, чтобы оформить паспорт. Наша семья не могла себе позволить оформить паспорт сразу всем. Решили, что Женя будет первым, а там и все мы. В ноябре 2020 года он получил паспорт и ему сразу же пришла повестка. Женя сказал, что пойдёт служить. Весной 2021 года он одновременно проходил медкомиссию и сдавал экзамены», — рассказывает Марианна RT.

По словам матери, сын подписал контракт, чтобы помогать семье.

«Я и младший сын получили российские паспорта лишь в 2022 году, муж до сих пор без гражданства. Все эти годы мы снимаем жильё. Женя решил подписать контракт, чтобы взять военную ипотеку и чтобы мы могли жить в своей квартире», — рассказывает RT мать бойца.

По словам матери, карта сына до сих пор заблокирована — банк требует справку, что Евгений действительно находится в коме, и утверждает, что выписки из истории болезни недостаточно. Госпиталь, в свою очередь, таких документов Марианне предоставить не может, ссылаясь на врачебную тайну.

«Нам бы очень помогли деньги сына сейчас. Чтобы быть рядом с ним, я хожу с протянутой рукой — большое спасибо прихожанам, которые дают мне салфетки, памперсы, покушать. Один из генералов проникся нашей бедой и помог нам. Благодаря всем этим добрым людям я могу быть рядом с сыном», — говорит Марианна.

«Не можем нарушить закон»

В ПСБ, где у Евгения открыт счёт, объяснили RT, что пойти семье навстречу и разблокировать карту им не позволяет законодательство. Согласно ст. 857 ГК РФ информация об операциях, счетах и вкладах клиентов банка является банковской тайной, не подлежит разглашению третьим лицам, включая близких родственников, и может быть предоставлена только самим клиентам или их представителям.

«Статьёй 847 ГК установлено, что третьи лица могут получить доступ к счёту клиента и распоряжаться его денежными средствами при наличии документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя клиента. Таким документом может выступать доверенность, выданная клиентом третьему лицу (в том числе близким родственникам) и составленная с соблюдением требований законодательства РФ», — сообщили RT в пресс-службе банка.

Как там уточнили, мать клиента, обратившись в ПСБ, не предоставила документ, подтверждающий её право распоряжаться денежными средствами на счету Евгения. «Это не позволяет банку в нарушение законодательства РФ предоставить доступ к счёту клиента. По факту обращения банк уведомил об этом заявительницу», — отметили в пресс-службе.

Юрист МКА «Альфа» (специалисты коллегии будут помогать Марианне) Дарина Грызунова заметила, что разблокировка карты сама по себе закону не противоречит: «Банк может сделать это, учитывая состояние и интересы клиента и обстоятельства его законного представителя».

Военный юрист Роман Пронин подчеркнул, что перед отправкой в зону СВО военнослужащим следует оформлять доверенность.

«Много подобных случаев встречается, поэтому оформлять доверенность очень важно. Для банка и других организаций необходимо присутствие субъекта, а когда военнослужащий находится в зоне СВО — это проблематично», — пояснил RT эксперт.

Юрист МКА «Альфа» Олег Пахомов уточнил, что лучше всего оформить расширенную доверенность: «Чтобы документ подходил для банка, для представления интересов в суде, для Министерства обороны».