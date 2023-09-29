Минобороны России: ВСУ выводят в тылы 47-ю мехбригаду из района Работина

Украинское командование выводит в тылы 47-ю механизированную бригаду ВСУ из района Работина в Запорожской области из-за потерь и отказа военных выполнять боевые задачи.

Об этом заявило Министерство обороны России.

Ведомство отмечает, что на Запорожском направлении подразделения ВС России продолжают вести активную оборону.

Так, за неделю они отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Вербового и Работина.

Кроме того, потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении за неделю составили более 1760 военнослужащих, отметило министерство.