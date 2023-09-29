Узнать больше

Минобороны России: ВСУ выводят в тылы 47-ю мехбригаду из района Работина

Короткая ссылка
Украинское командование выводит в тылы 47-ю механизированную бригаду ВСУ из района Работина в Запорожской области из-за потерь и отказа военных выполнять боевые задачи.
Минобороны России: ВСУ выводят в тылы 47-ю мехбригаду из района Работина
  • AP

Об этом заявило Министерство обороны России.

Ведомство отмечает, что на Запорожском направлении подразделения ВС России продолжают вести активную оборону.

Так, за неделю они отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Вербового и Работина.

Кроме того, потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении за неделю составили более 1760 военнослужащих, отметило министерство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить