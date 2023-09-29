Минобороны России: ВСУ выводят в тылы 47-ю мехбригаду из района Работина
- AP
Об этом заявило Министерство обороны России.
Ведомство отмечает, что на Запорожском направлении подразделения ВС России продолжают вести активную оборону.
Так, за неделю они отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Вербового и Работина.
Кроме того, потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении за неделю составили более 1760 военнослужащих, отметило министерство.