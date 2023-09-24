«Используя результаты огневого поражения противника»: ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении

Подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение на Донецком направлении спецоперации. Об этом заявили в Минобороны России. Военнослужащие Южной группировки войск контратаковали после отражения нападения 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Весёлого. Только на Донецком направлении за сутки противник потерял до 305 военных, также была уничтожена артиллерийская система М777 производства США.

Обстановка на направлениях спецоперации

Подразделения Южной группировки войск в ходе проведения спецоперации на Донецком направлении отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Весёлого в ДНР. Об этом заявили в Минобороны России.

«Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили своё тактическое положение», — подчеркнули в ведомстве.

В течение суток на этом направлении российские войска отразили четыре атаки противника — в районах Красногоровки, Марьинки, Химика и Весёлого в ДНР.

ВСУ потеряли до 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

На Запорожском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем российские военные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области.

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Противник потерял до 35 военнослужащих, боевую машину пехоты и три автомобиля.

При этом за сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

При этом авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны, 5-й бригады Нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах Торского и Григоровки (ДНР), Червоной Дибровы (ЛНР)и Серебрянского лесничества.

Уничтожены более 50 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20.

Военнослужащие группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты, 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного и Старомайорского (ДНР), а также Малиновки (Запорожская область).

Противник потерял на этом направлении до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Берестовое, Синьковка, Кисловка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики.

ВСУ за сутки потеряли на этом направлении более 20 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также полевой склад боеприпасов в районе Берестового Харьковской области.

На Херсонском направлении противник потерял до 40 военнослужащих и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, 122-мм РСЗО кустарного производства «Партизан», а также полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе Шляхового Херсонской области.

Работа авиации и средств ПВО

Армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение командно-наблюдательному пункту 126-й бригады территориальной обороны в районе Берислава Херсонской области, узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, а также живой силе и военной технике противника в 109 районах.

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Российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в районе Клещеевки (ДНР).

Также перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

За сутки было уничтожено 15 беспилотников в районах населённых пунктов Горловка, Степное (ДНР), Куземовка (ЛНР), Самойловка, Червоногорка, Любимовка, Очеретоватое (Запорожская область) и Казачьи Лагери (Херсонская область).