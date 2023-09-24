«Используя результаты огневого поражения противника»: ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении
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Обстановка на направлениях спецоперации
Подразделения Южной группировки войск в ходе проведения спецоперации на Донецком направлении отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Весёлого в ДНР. Об этом заявили в Минобороны России.
«Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили своё тактическое положение», — подчеркнули в ведомстве.
В течение суток на этом направлении российские войска отразили четыре атаки противника — в районах Красногоровки, Марьинки, Химика и Весёлого в ДНР.
ВСУ потеряли до 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США.
На Запорожском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем российские военные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области.
Противник потерял до 35 военнослужащих, боевую машину пехоты и три автомобиля.
При этом за сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
При этом авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны, 5-й бригады Нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах Торского и Григоровки (ДНР), Червоной Дибровы (ЛНР)и Серебрянского лесничества.
Уничтожены более 50 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20.
Военнослужащие группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты, 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного и Старомайорского (ДНР), а также Малиновки (Запорожская область).
Противник потерял на этом направлении до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20.
На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Берестовое, Синьковка, Кисловка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики.
ВСУ за сутки потеряли на этом направлении более 20 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также полевой склад боеприпасов в районе Берестового Харьковской области.
На Херсонском направлении противник потерял до 40 военнослужащих и два автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, 122-мм РСЗО кустарного производства «Партизан», а также полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе Шляхового Херсонской области.
Работа авиации и средств ПВО
Армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение командно-наблюдательному пункту 126-й бригады территориальной обороны в районе Берислава Херсонской области, узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, а также живой силе и военной технике противника в 109 районах.Также на russian.rt.com «Обхитрили врага дважды»: офицер из Забайкалья рассказал о сложном бое на линии соприкосновения под Угледаром
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Также перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
За сутки было уничтожено 15 беспилотников в районах населённых пунктов Горловка, Степное (ДНР), Куземовка (ЛНР), Самойловка, Червоногорка, Любимовка, Очеретоватое (Запорожская область) и Казачьи Лагери (Херсонская область).