«Нанесён значительный ущерб»: Минобороны РФ сообщило подробности об ударах по объектам ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало сводку о ходе проведения СВО за минувшую неделю. В частности, за этот период было нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, местам хранения боеприпасов и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также по пунктам размещения иностранных наёмников. Сообщается, что в результате был нанесён существенный ущерб системе материально-технического снабжения ВСУ, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, которые Запад передал Украине.

Российские военные за минувшую неделю нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по объектам ВСУ и критически важной инфраструктуре противника. Такие цифры приводятся в сводке Минобороны РФ о ходе проведения СВО за период с 17 по 23 сентября 2023 года.

Сообщается, что целями ударов были объекты ремонта авиационной и бронетанковой техники, пункты нефтепереработки, места хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центры разведки и подготовки украинских диверсантов, а также точки размещения иностранных наёмников.

«В результате ударов нанесён значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях, снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном, пусковые установки РСЗО и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине», — заявили в МО.

В частности, на Донецком направлении СВО подразделения Южной группировки войск благодаря грамотным действиям за неделю отразили 28 атак штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Авдеевка и Марьинка (ДНР).

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«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии потери противника составили более 1455 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО. Кроме того, уничтожено три склада с боеприпасами и два воинских эшелона 37-й бригады морской пехоты ВСУ на станциях погрузки», — сообщается в сводке МО.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения в течение недели отразили пять атак противника и продолжали наносить удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ. По данным Минобороны, потери украинской стороны в этом секторе составили свыше 950 человек убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин (ББМ), 32 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено два склада с боеприпасами.

«В результате значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния киевским режимом осуществляется вывод подразделений 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы для восстановления боеспособности», — заявили в пресс-службе МО.

На Запорожском направлении подразделения российских войск за неделю отразили восемь атак сводных штурмовых групп 71-й егерской, 47-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Работино и Вербовое. В ходе боёв уничтожены более 515 украинских военнослужащих, 24 ББМ и 19 автомобилей, а в рамках контрбатарейной борьбы поражено 35 орудий полевой артиллерии противника.

На Купянском направлении российские подразделения продолжали наносить поражения живой силе и технике 14, 30 и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка, Ивановка и Берестовое (Харьковская область). Здесь за неделю, по данным МО, были уничтожены свыше 215 украинских военных, шесть ББМ, 18 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, а также ЗРК M1097 Avenger производства США.

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На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили 15 атак формирований 63-й и 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах н. п. Ямполовка, Торское (ДНР), Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

Потери противника в этом секторе составили до 435 человек убитыми и ранеными, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и восемь орудий.

Как сообщили в Минобороны, на Херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу реки Днепр. В ходе боевых действий уничтожены до 445 украинских военнослужащих, девять ББМ, 35 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Кроме того, пресечена деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп.

Также в течение недели противник пытался наносить удары по объектам на Крымском полуострове. В ходе отражения атак российские средства ПВО уничтожили пять крылатых ракет, противокорабельную ракету «Нептун» и 37 ударных БПЛА.

«В воздушных боях истребителями ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены самолёты Су-24М, МиГ-29 и два штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины... Кроме того, российскими ударными беспилотными летательными аппаратами поражён украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево», — говорится в сводке МО.

Также были уничтожены четыре радиолокационные станции обнаружения маловысотных воздушных целей (две СТ-68, П-18 и ПРВ-16).

«Средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы в течение недели уничтожены и подавлены 257 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачены 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, девять крылатых ракет Storm Shadow, две авиабомбы JDAM и три противорадиолокационные ракеты HARM», — сообщили в пресс-службе Минобороны.