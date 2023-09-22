На Купянском направлении: в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух танков Leopard в зоне СВО

Российские войска за минувшие сутки уничтожили в зоне СВО около 50 единиц военной техники и артиллерийских систем, в том числе производства ФРГ, США и Польши. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, на Купянском направлении ВСУ потеряли два немецких танка Leopard, самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 и польскую САУ Krab. РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и две артиллерийские системы М777, произведённые в США, были поражены на Донецком и Запорожском направлениях.

За прошедшие сутки российские войска уничтожили два танка Leopard на Купянском направлении спецоперации, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Артёмовск (ЛНР), Синьковка, Берестовое и Ивановка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, два танка Leopard производства ФРГ и три автомобиля», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в ходе контрбатарейной борьбы в этом секторе были поражены САУ Krab польского производства и Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-30 и противотанковая пушка «Рапира».

В распоряжении RT появились кадры уничтожения танков Leopard на направлении Сватово — Кременная. По словам источника, танки были обнаружены ночью и уничтожены барражирующими боеприпасами «Ланцет» утром 22 сентября.

Архивное фото. Украинские солдаты ремонтируют Leopard 2 в Запорожской области

AP

© Andriy Andriyenko

Кроме того, в сводке МО РФ говорится о ситуации на других участках фронта. Так, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили четыре атаки украинских штурмовых групп в районах н. п. Водяное и Марьинка (ДНР).

Потери ВСУ составили до 200 человек убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, пушка «Гиацинт-Б» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

На Краснолиманском направлении благодаря умелым действиям подразделений группировки войск «Центр», а также ударам авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады Национальной гвардии ВСУ возле н. п. Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества. Уничтожены до 60 боевиков, три боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30.

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На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника вблизи н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область). Уничтожены до 20 бойцов украинской армии, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, САУ «Гвоздика» и три гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах н. п. Елизаветовка, Старомайорское, Новодонецкое (ДНР) и Приютное (Запорожская область). Уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 80 боевиков, уничтожено семь автомобилей и гаубица Д-30.

В оборонном ведомстве сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах.

Возле н. п. Липцы (Харьковская область) был уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны, а вблизи н. п. Зелёный Гай (ДНР) поражён склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.

В районах н. п. Серебрянка, Дружба и Дылеевка (ДНР) нанесено поражение пяти пунктам управления 24, 28 и 67-й механизированных бригад, а также 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка Нацгвардии Украины. Около н. п. Новопетровка (Херсонская область) поражены три украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей — П-18, СТ-68 и ПРВ-16.

Средства противовоздушной обороны перехватили десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 15 беспилотников ВСУ.